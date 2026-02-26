El PP de Castilla-La Mancha insiste en pedir explicaciones sobre el caso Bono y el PSOE contraataca con Cospedal

La sombra de los expresidentes castellanomanchegos José Bono y María Dolores de Cospedal continúa siendo larga en Castilla-La Mancha. Sus figuras y los presuntos casos de corrupción que los rodean han provocado este jueves un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el PP regional.

Tras las declaraciones del presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante su entrevista con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, en el V Foro Económico organizado por este medio en Toledo, calificando de "vomitivo" todo lo relacionado con el Koldogate, el PP ha preguntado su opinión sobre la presunta implicación de Bono en el caso.

Así lo ha expresado Carolina Agudo, secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, cuestionando si al PSOE también le parece "vomitivo" el caso Bono.

"No sabemos si están asustados, le tiene miedo al expresidente o están avergonzados de lo que ven, pero ni una sola palabra", ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en las Cortes regionales.

Agudo ha preguntado si les parece "censurable" que Bono "esté haciendo negocio con el conseguidor de la trama, Koldo, con el que supuestamente se dedicaban a blanquear dinero en la República Dominicana". "Cada vez que sale algo en algún medio de algo relacionado con el Partido Popular o el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, no tardan ni un segundo en ir a valorar, pues aquí van pasando los días y el silencio es atronador por parte de los de la Directiva del PSOE", ha criticado.

Por último, ha destacado que el PP "ha hecho lo que tenía que hacer", llamando a Bono a declarar a la comisión de investigación del Senado.

El PSOE acusa de "hipocresía"

Por su parte, a través de sus redes sociales, el PSOE de Castilla-La Mancha ha instado al PP a abandonar "la hipocresía y tanta jeta". Los socialistas han ironizado acerca del asunto, preguntando a la inteligencia artificial por las causas judiciales relacionadas con Cospedal y quien fuera su director general de Documentación y Análisis, Andrés Gómez Gordo.

"Salen tres piezas abiertas en la Audiencia Nacional sobre Cospedal y una petición de 15 años de cárcel sobre Gómez Gordo. Y si preguntamos por las causas de José Bono, no aparece ninguna", han expresado.

Sabemos que al @PP_CLM no le gusta la IA. Pero si preguntamos por las causas judiciales relacionadas con Cospedal salen 3 piezas abiertas en la Audiencia Nacional. Si preguntamos por Gomez Gordo (director general de Cospedal) aparece también una petición de 15 años de cárcel. Y… https://t.co/PB4WkXoHN4 pic.twitter.com/JlF9mfXJgp — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) February 26, 2026

Por ello, ha recordado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que "tendría que abrir expediente informativo a Cospedal y de expulsión a Gómez Gordo".

"Cuando valoren y actúen contra actuaciones hechas mientras que Cospedal y Gordo eran cargos públicos de PP, podrán pedir valoraciones de las actividades privadas de los que no lo son desde hace 18 años", han sentenciado.