Page acusa al PP de Castilla-La Mancha de "haber traicionado la dignidad de esta tierra" dinamitando el Estatuto

Emiliano García-Page durante la entrevista con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, en el V Foro Económico organizado por este medio. Cristina Villarino

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este jueves contra el Partido Popular por la enmienda presentada al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía sobre la horquilla de diputados, que ha dinamitado el acuerdo. El líder autonómico ha considerado que los 'populares' "no solo han traicionado lo firmado, sino también la dignidad de esta tierra".

"He tenido que escuchar en público que firmaron el compromiso sabiendo que finalmente lo iban a incumplir. Es de una enorme gravedad y tendrá unas consecuencias severísimas", ha expresado durante su entrevista con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, en el V Foro Económico organizado por este medio en Toledo.

Para Page, lo ocurrido es "un problema de dignidad y de cumplir con lo que se firma" y ha reconocido que no sabe "cómo han llegado a fiarse de firmar el compromiso con el PP". "Hay dirigentes del PP decentes que toman decisiones correctas, pero hay otros que no son de fiar", ha lamentado.

Asimismo, ha asegurado que está "esperando que rectifiquen, tanto desde el PP de Castilla-La Mancha como desde la cúpula del partido en Madrid".

"No estoy cabreado, estoy indignado como ciudadano", ha expresado, a la vez que ha criticado que el argumentario de los 'populares' es "echar la culpa a Vox".

Por último, ha lamentado que Castilla-La Mancha sea la única comunidad con un Estatuto "aprobado solo con los votos del PP", por la mayoría tramposa de la expresidenta María Dolores de Cospedal". "Se aprobó para hacer trampas. El PP quitó el sueldo a los diputados y cuando pasan a la oposición, lo primero que piden es que se recupere", ha sentenciado.

Enmienda del PP al Estatuto

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el PP dio marcha atrás a lo pactado con el PSOE y planteó mantener el tope actual de parlamentarios, fijado en un máximo de 35, frente a la ampliación hasta 55 recogida en el texto acordado y aprobado por ambas formaciones en las Cortes.

Aquel acuerdo, alcanzado tras intensas conversaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, fijaba una horquilla de entre 25 y 55 diputados y recogía expresamente que cualquier incremento no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

Sin embargo, los populares han registrado una enmienda para blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 escaños, tal y como establece el Estatuto actual.