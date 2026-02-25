Castilla-La Mancha señala la "incertidumbre" que genera Trump con sus aranceles: "Hoy piensa una cosa y mañana otra"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha advertido este martes sobre la "incertidumbre" que generan los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, ha pedido prudencia mientras las administraciones españolas y europeas estudian cómo minimizar sus efectos. "Esperemos que la cordura impere", ha afirmado.

En rueda de prensa antes de presidir la Comisión de Seguros Agrarios, Martínez Lizán ha subrayado que la imposición de aranceles repercute directamente en el precio que paga el consumidor, lo que puede reducir la demanda de determinados productos.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, preside la Comisión de Seguros Agrarios que se celebra en la sala de juntas de la Consejería. JCCM

"Hay muchísima incertidumbre", ha señalado, destacando la "inestabilidad" de la política comercio estadounidense: "Hoy piensa una cosa y mañana es otra completamente diferente".

Acuerdos comerciales

El consejero ha explicado que se está estudiando el alcance de los gravámenes, ya que existen exenciones para algunas producciones agrícolas y distintos procesos de elaboración.

Martínez Lizán ha recordado que la Unión Europea es la garante del cumplimiento de los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos y ha criticado que Trump haya reaccionado con nuevas medidas tras la anulación parcial de los aranceles por parte del Tribunal Supremo estadounidense.

"Quien paga estas consecuencias son los consumidores, especialmente las familias más humildes", ha advertido. "Nunca los aranceles deberían ser una faceta de guerra comercial", ha añadido.

El consejero también ha reconocido que aún es pronto para determinar si las exportaciones a Estados Unidos se han visto paralizadas, aunque los nuevos aranceles se aplicarán de manera inmediata, y ha señalado que la repercusión real se verá en los próximos días.

Seguros agrarios

En el mismo encuentro, Martínez Lizán ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá a Agroseguro y a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) que estudien la posibilidad de que los seguros agrarios cubran los daños causados por conejos en los cultivos más allá de los tres años, dado que actualmente las explotaciones no están cubiertas a partir del tercer año.

El consejero ha calificado como "injusto" que los agricultores no puedan protegerse frente a la fauna y ha confiado en que ambas entidades atiendan esta "demanda creciente", especialmente en municipios donde los daños son significativos.

Martínez Lizán ha matizado que las poblaciones de conejos "fluctúan" según condiciones ambientales y presión sobre la especie.