Así es la especie de pájaro descubierta que vivió hace 126 millones de años en Castilla-La Mancha

El yacimiento paleontológico de Las Hoyas ha vuelto a situar a Castilla-La Mancha en el foco científico internacional con el descubrimiento de Gorgonavis alcyone, una pequeña ave del Cretácico Inferior que habitó los humedales conquenses hace unos 126 millones de años y que ofrece nuevos datos sobre la evolución craneal de las aves primitivas.

El hallazgo ha sido presentado públicamente en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, ubicado en la ciudad de Cuenca, donde el fósil será expuesto próximamente.

El nombre de la especie combina referencias a la mitología griega: la gorgona, cuya mirada petrificaba, y Alcíone, una de las Pléyades transformada en martín pescador. Esta nueva especie pertenece al grupo de las enantiornitas, aves primitivas que ya poseían capacidad de vuelo y un plumaje altamente evolucionado.

El investigador Jesús Marugán ha explicado que el holotipo ha sido descrito a partir del primer cráneo adulto de ave documentado en Las Hoyas, un hallazgo excepcional debido a la fragilidad de este tipo de restos. El fósil se encontraba "aplastado y transferido a resina", lo que dificultaba enormemente su estudio.

Aves primitivas

Para analizarlo, el equipo ha utilizado técnicas de tomografía computerizada, que han permitido reconstruir en tres dimensiones una estructura extremadamente fina, "casi como un papel de fumar", según ha descrito Marugán.

El estudio ha revelado características singulares, como un pico más largo de lo esperado para su tamaño y la presencia de pequeños dientes, visibles en el fósil.

El Gorgonavis es pariente de otras aves halladas en el mismo yacimiento y se integra en el grupo de enantiomitas con rostro elongado, del que hasta ahora solo se conocían ejemplares en China.

Este descubrimiento amplía la distribución geográfica de este linaje más allá de Asia Oriental y confirma que la elongación del rostro surgió de manera temprana en distintos linajes de aves primitivas.

Durante la presentación, la viceconsejera de Cultura, Carmen Olmedo, ha destacado que el hallazgo "pone a Cuenca y Castilla-La Mancha en el mapa científico internacional", subrayando que el fósil ha sido estudiado en instituciones de prestigio como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Málaga y el Museo de Historia Natural de Los Ángeles.

Olmedo también ha puesto en valor el respaldo del Gobierno regional a la investigación paleontológica mediante convocatorias públicas que permiten avanzar en el conocimiento científico y fomentar descubrimientos de relevancia internacional.

Exposiciones temporales

En este sentido, ha expresado su confianza en que la incorporación del Gorgonavis contribuya a mejorar las cifras de visitantes del Museo Paleontológico, que en 2025 registró sus mejores datos desde 2019.

Por su parte, el director del museo, Javier Semprún, ha anunciado que el nuevo holotipo será exhibido inicialmente en el espacio destinado a exposiciones temporales, aunque se estudia la posibilidad de habilitar una zona específica dedicada a holotipos, ejemplos únicos que constituyen referencias fundamentales para la descripción de nuevas especies.

El descubrimiento de Gorgonavis alcyone no solo enriquece el patrimonio paleontológico de la región, sino que aporta información clave sobre la evolución temprana de las aves modernas, reforzando la importancia de Las Hoyas como uno de los yacimientos del Cretácico Inferior más relevantes de Europa.