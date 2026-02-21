Las mujeres de Castilla-La Mancha tienen el cuarto salario más bajo de España: la brecha salarial de género es del 18,6 %

El sindicato CSIF ha pedido medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha, porque las políticas que se están aplicando no están siendo efectivas y, lejos de disminuir, se estabiliza y se mantiene en un 18,6 %.

En una nota de prensa, CSIF ha defendido este sábado "la necesidad urgente" de impulsar medidas eficaces, porque los últimos datos disponibles "confirman que la brecha salarial permanece estancada y no hay avances significativos, lo que evidencia que las políticas aplicadas hasta ahora no están siendo suficientes para corregir una desigualdad profundamente arraigada en la región".

De acuerdo con los datos del estudio ‘Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias', de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la brecha salarial entre hombres y mujeres se situó en el 2024 en el 18,6 % en Castilla-La Mancha, ha apuntado CSIF.

Además, el salario medio de las mujeres de la región, de 19.709 euros, es el cuarto más bajo de toda España, por detrás de Extremadura, Andalucía y Murcia, y muy lejos de la cifra media nacional: 22.255, ha indicado CSIF, que ha añadido que esta desigualdad salarial se traduce en tiempo de trabajo no reconocido económicamente.

Así, las mujeres siguen trabajando una parte del año sin percibir remuneración, una situación que evidencia que la igualdad retributiva aún no es real, ha mantenido el sindicato.

En el ámbito de las administraciones públicas, la brecha salarial nacional es del 10 %, pero en el sector específico de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales se eleva hasta el 23,7 por ciento ( con 29.198 euros anuales para las mujeres frente a los 38.317 de los hombres) según la última Encuesta de Estructura Salarial, correspondiente a 2023.

Desigualdades estructurales

CSIF ha considerado que el análisis del mercado laboral "confirma que la brecha salarial no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un conjunto de desigualdades estructurales que se repiten año tras año".

En este sentido, ha advertido que las mujeres siguen estando penalizadas en el mercado laboral, puesto que son mayoritarias en la contratación temporal, en las jornadas a tiempo parcial y en las excedencias por cuidado de hijos o familiares, asumiendo de forma desproporcionada las responsabilidades de cuidados y las tareas domésticas.

En la práctica, esto supone restar horas de trabajo, ingresos y oportunidades profesionales a las mujeres, perpetuando roles tradicionales que las penalizan laboral y salarialmente a lo largo de toda su vida laboral, ha añadido CSIF.

Según el sindicato, los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social relativos a enero indican que las mujeres acaparan la contratación temporal (59,2 %) en Castilla-La Mancha y también son mayoría entre los fijos discontinuos (55,4 %), mientras que el porcentaje baja al 42,2 % en la contratación indefinida.

Además, en la región hay 77.966 desempleadas (46.845 de ellas mayores de 45 años), lo que supone el 65,2 % de todo el paro registrado en la comunidad autónoma.

Por ello, CSIF ha demandado a las administraciones que se haga un análisis y evaluación anual de la brecha de género tanto en las administraciones públicas como en empresa privada, así como poner en marcha medidas específicas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en el reparto de tareas.