Page ve "racismo" en que la Generalitat obligue a los inmigrantes a saber catalán si quieren renovar su residencia

"A mí eso me parece racismo". Así de claro se ha mostrado Emiliano García-Page sobre la enmienda con la que la Generalitat pretende que saber hablar catalán sea un requisito ineludible para que los inmigrantes que vivan en Cataluña puedan renovar su residencia al año de haber regularizado su situación en España.



"El proceso que se ha planteado tiene que ser idéntico en toda España", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha un día después de conocerse que el Govern enmendará el proyecto de real decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Page ha advertido de que romper ese principio de igualdad puede suponer un problema para las distintas comunidades autónomas. "De lo que estamos hablando es de que una región pueda literalmente empujar a sus inmigrantes a otras regiones", ha alertado sobre la propuesta de la Generalitat el presidente castellanomanchego durante una entrevista en COPE.

En ese contexto, ha rechazado de plano cualquier cesión competencial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los gobiernos autonómicos en materia migratoria: "Bajo ningún concepto, la política de migración —que es política de control de personas no españolas, es decir, política de fronteras— puede estar en manos de ninguna comunidad autónoma".

"Me parece simplemente una de las cesiones más discutibles", ha añadido Page en el mismo sentido, recordando que fue un partido independentista de "extrema derecha" como Junts el primero que planteó que hablar catalán fuese imprescindible para conceder la residencia a los inmigrantes que vivan en Cataluña.

"Ni la competencia de inmigración puede ser autonómica, ni se puede considerar de izquierdas establecer una distinción entre seres humanos en función de identidades o condiciones culturales, entre ellas el lenguaje. A mí eso me parece racismo", ha defendido.

A su juicio, "establecer una segregación en función de la identidad cultural, sea del tipo que sea, no puede considerarse para nada progresista". "Me parece una vulneración de los derechos más elementales", ha finalizado.

Posible adelanto electoral

Cuestionado sobre un posible adelanto de las elecciones generales en España, tal y como ha sugerido en los últimos meses, Page ha interpelado implícitamente a Sánchez y le ha instado a analizar "en qué medida la política está ayudando a la vida de los ciudadanos o la está estresando, tensando y complicando".

"La convocatoria de elecciones tiene que hacerse primero pensando en España; segundo, en tu partido; y tercero, último, y probablemente no debería pasar nunca, en tu interés personal", ha reflexionado después de haber advertido en distintas ocasiones de una hecatombe para el PSOE si los comicios generales no se celebran con suficiente margen temporal antes de los autonómicos y municipales de mayo de 2027.

Por eso, tras las derrotas socialistas en comunidades como Extremadura o Aragón, ha vuelto a pedir reflexión a Ferraz. "En democracia, en Extremadura y en Aragón, la ciudadanía ha hablado, y no parece que la dirigencia les haya escuchado mucho", ha lamentado.

Y ha añadido: "Yo me fío del GPS ciudadano; la brújula que tiene que seguir un dirigente político es la que marca el ciudadano".