Paco Pardo, el director de la Policía Nacional señalado por la denuncia al DAO y al que Page defiende: "Lo conozco bien"

El exDAO, José Ángel González; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el director de la Policía Nacional, Paco Pardo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo durante los actos por el 40º aniversario del GEO en Guadalajara.

La querella por agresión sexual al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha situado a Paco Pardo en el ojo del huracán. El director general de la Policía Nacional ha sido señalado, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su papel en la gestión de unos hechos que se produjeron en abril de 2025 pero que saltaban a la actualidad este martes al trascender la denuncia de la víctima.

De hecho, este mismo viernes el PP ha registrado una petición en el Congreso de los Diputados para que comparezca de urgencia en la Comisión de Interior para que explique su intervención en el asunto.

Al lado contrario de los que piden su cese se ha erigido el que fuera compañero de Pardo en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el actual presidente Emiliano García-Page.

"Me resulta imposible creer que conociera este delito y no solo no se lo contara al ministro, sino que no lo hubiera puesto en conocimiento de la autoridad judicial", ha asegurado el regidor autonómico en una entrevista concedida al programa Herrera en la Cope.

Preguntado sobre la responsabilidad que debería asumir el máximo responsable político del cuerpo policial, Page insistía en su "convicción personal" de que no estaba al tanto de la agresión porque "lo conozco perfectamente".

Esta última afirmación de Page no es baladí. Los dos políticos emergieron durante la larga etapa de José Bono como presidente autonómico (1987-2004) y a partir de ahí cimentaron sendas carreras políticas que se prolongan hasta la actualidad.

Pardo, albaceteño como Bono, es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y posee un máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Sus primeros cargos de responsabilidad política llegaron en la segunda mitad de la década de los 90 como jefe del Gabinete del Consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades y director general de Relaciones Institucionales en la Presidencia.

En el penúltimo mandato regional de Bono, que arrancó en 1999, se convirtió en uno de los hombres fuertes del presidente como jefe de su Gabinete y tras su sexta victoria por mayoría absoluta, en 2003 alcanzaba el puesto de consejero de Presidencia. Fue en esta época en la que compartió Consejo de Gobierno con el entonces consejero portavoz, Emiliano García-Page.

Salto a Defensa con Bono

Sin embargo, tan solo un año después, Pardo dejó el Ejecutivo castellanomanchego. La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2004 propició el salto de José Bono como responsable del Ministerio de Defensa y con él se llevó al que en ese tiempo era uno de sus colaboradores más estrechos, que a partir de entonces pasó a ser secretario de Estado.

La salida de Bono del ministerio dos años después también conllevó la de Pardo, que volvió a mirar a su tierra para continuar con su carrera. En 2007 formó parte, como candidato por la provincia de Albacete, de las listas que el PSOE confeccionó para elecciones autonómicas de ese año en las que los socialistas retuvieron el Gobierno autonómico con José María Barreda como presidente. En aquella legislatura fue elegido presidente de las Cortes regionales.

En 2011 repitió en la papeleta socialista. Sin embargo, la victoria del PP de María Dolores de Cospedal le llevó a la oposición como vicepresidente segundo de la Cámara hasta que unos meses después dejó su acta.

Tras pasar un tiempo alejado de la arena política, Paco Pardo fue elegido por Fernando Grande-Marlaska como nuevo director de la Policía Nacional en 2018. Ahora, ocho años después, ambos viven uno de sus momentos más delicados ante la querella presentada por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, encubrimiento y malversación de caudales públicos contra el ya exDAO, siguiente puesto en la cadena de mando como policía uniformado de mayor rango en el escalafón.