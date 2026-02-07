El PSOE exige al PP que elija entre "Génova o Castilla-La Mancha" tras la ruptura del pacto del Estatuto

El PSOE ha exigido este sábado al PP de Paco Núñez que vuelva al pacto alcanzado para sacar adelante el nuevo Estatuto de Autonomía y elija, por tanto, entre "Génova o Castilla-La Mancha".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios desde Escalona (Toledo) el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, dos días después de conocerse que el PP "ha incumplido el pacto con agentes sociales, organizaciones civiles, sindicatos, organizaciones agrarias y partidos políticos".

En este sentido, ha recalcado que toda la sociedad castellanomanchega defendió el Estatuto en el Congreso de los Diputados, ya que allí no solo había representantes del PP y del PSOE, sino también de sindicatos, empresarios, organizaciones agrarias y universidades. Según Gutiérrez, el texto "aunaba las voluntades de la inmensa mayoría de las organizaciones y de los representantes de esta tierra".

Por lo tanto, ha considerado que "traicionar ese acuerdo y ese consenso en el que todos cedimos en algo no supone una traición del PP al PSOE, sino una traición del PP al resto de Castilla-La Mancha".

Por ello, ha exigido a los ‘populares’ que regresen al pacto porque, a su juicio, "no hay motivos" para romperlo, más allá de "la voluntad del señor Tellado y de una orden de Génova de no dar argumentos a Vox en Aragón o en Castilla y León".

De esta manera, ha insistido en que el Partido Popular debe decidir si está con "Tellado y Génova o con Castilla-La Mancha": "O se enfrenta a Tellado y a Génova, o traiciona al resto de la región".

"Es un momento en el que tienen que elegir bando: o el PP y Génova o Castilla-La Mancha", ha sentenciado Gutiérrez, al tiempo que ha apuntado que no se trata de cuestiones puntuales, sino de respetar "la mano que han dado no solo al PSOE, sino al resto de organizaciones".

Además, ha añadido que en la negociación del Estatuto el PP también consiguió "grandes cosas", por lo que ha afirmado que "romper la palabra" dada "o es de cobardes o es de personas que no tienen palabra".

En cualquier caso, ha considerado que esto "invalida" a Núñez para seguir en política y ha aseverado que "o mantiene su palabra, o demuestra que es un cobarde y un traidor a Castilla-La Mancha y, por eso, debería dimitir", ha concluido.