Castilla-La Mancha sigue en alerta por la borrasca Marta: nieve en Cuenca y Guadalajara y viento en Albacete este domingo

Cierre de la carretera que comunica los municipios de Agudo y Saceruela, en Ciudad Real.

La borrasca Marta ha irrumpido con fuerza este sábado en Castilla-La Mancha, dejando una treintena de incidencias registradas por el 112 hasta media tarde. El temporal obligará a mantener activos durante este domingo los avisos por nieve en las provincias de Cuenca y Guadalajara, así como por fuertes rachas de viento en Albacete.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan nevadas en los sistemas Central e Ibérico a partir de los 1.000-1.200 metros durante la primera mitad de la jornada. Aunque las lluvias tenderán a debilitarse, el sureste de la comunidad aún podría registrar rachas de viento muy intensas.

Fuentes del 112 regional han detallado a la Agencia EFE que las emergencias de esta tarde se han concentrado en las cuencas de los ríos Alberche (Toledo) y Bullaque (Ciudad Real). Las intervenciones han estado motivadas, principalmente, por la formación de balsas de agua e inundaciones en viviendas, causadas tanto por la acumulación en el terreno como por filtraciones desde los tejados en las zonas de mayor pluviometría.

Río Bullaque, en Ciudad Real.

Mensaje ES-Alert

Ante la amenaza de desbordamiento, los vecinos de los municipios próximos a los cauces del Bullaque y el Guadiana han recibido esta mañana en sus dispositivos móviles una alerta ES-Alert de Protección Civil.

Esta situación ha sido analizada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) presidida por Emiliano García-Page en la sede del 112 de Toledo, a la que también ha asistido el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, entre otras autoridades.

El presidente Emiliano García-Page ha presidido este sábado la reunión del Cecop en la sede del 112 en Toledo.

Pese a la intensidad del temporal, el Ejecutivo autonómico define la situación general como de "cierta normalidad", aunque mantiene el foco de vigilancia en Talavera de la Reina y el entorno del Bullaque, en Ciudad Real. En la ciudad de la cerámica, su alcalde, José Julián Gregorio, ha advertido de una situación "complicada" debido a unos arroyos prácticamente desbordados que ya han anegado quince viviendas.

La inestabilidad ha obligado a tomar medidas en otros puntos de la región. El desbordamiento del río Tajo a su paso por Toledo ha obligado a cortar varios tramos de la senda ecológica, especialmente en la zona de La Cornisa, donde el agua ha llegado a anegar papeleras y mobiliario urbano. Además, el Ayuntamiento ha cerrado el camino de Albarreal ante la importante crecida del caudal.

El Tajo se ha desbordado a su paso por Toledo capital.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha desplazado a Malagón para evaluar los daños en infraestructuras y caminos rurales. Asimismo, ha informado del cierre de la carretera que comunica los municipios de Agudo y Saceruela, donde la brigada provincial ha hecho efectivo el corte de la circulación como medida preventiva de seguridad.

Por su parte, en Puertollano, el Cecopal ha suspendido todas las actividades al aire libre y ha decretado el cierre de los parques públicos durante todo el fin de semana ante la persistencia del temporal.