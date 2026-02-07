Castilla-La Mancha mantiene la alerta con Talavera y los pueblos del Bullaque y el Guadiana como puntos críticos

El presidente Emiliano García-Page ha presidido este sábado en Toledo la reunión del Centro de Coordinación Operativa en las instalaciones del 112.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que la región ha registrado 111 incidencias desde la activación del plan de riesgos de inundaciones, "ninguna de carácter relevante"; la mayoría se han concentrado en Talavera de la Reina (Toledo), aunque el foco se mantiene también en la cuenca del río Bullaque, en Ciudad Real.

Así se ha pronunciado después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya presidido la mañana de este sábado, en Toledo, la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en el Servicio 112 de Castilla-La Mancha.

Ha indicado que Protección Civil ha enviado (a las 10:15 horas), un mensaje del sistema Es-Alert a todas las localidades próximas del cauce del río Bullaque, así como a los municipios aguas abajo del Guadiana desde la confluencia con aquel, debido al aumento del caudal por el desembalse del pantano de la Torre de Abraham; dentro de la provincia de Ciudad Real.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha acompañado a Page.

Ha precisado que se ha enviado el mensaje de alerta a los pueblos ciudarrealeños de Porzuna, El Robledo, Piedrabuena, Luciana, Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, indicando que el Pricam se encuentra activado en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1.

"Queremos que haya una mayor precaución por parte de la ciudadanía y trasladamos ese mensaje: va a seguir lloviendo en las próximas horas, según la Aemet", ha dicho. "Las confederaciones del Tajo y el Guadiana nos han trasladado cierta tranquilidad. No prevén que los desembalses provoquen daños en los municipios".

El presidente regional también ha visitado el municipio de Escalona, uno de los más afectados por las crecidas del río Tajo.

La alerta se ha difundido a través de la Red de Alerta Nacional y del sistema de emergencias de Castilla-La Mancha (112), con recomendaciones para no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones, en especial en los tramos situados aguas abajo de la confluencia de los ríos, ante el previsible incremento de caudales en las próximas horas.

Protección Civil ha indicado que, en caso de encontrarse en una zona inundable y que entre el agua, se debe buscar refugio en zonas elevadas o subir a pisos superiores, así como seguir las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Asimismo, ha recordado la importancia de evitar llamadas innecesarias al 112 y ha remitido a los ciudadanos a los consejos de autoprotección disponibles en la página web del 112 Castilla-La Mancha.

El aumento de los caudales se enmarca en el episodio prolongado de precipitaciones asociado al tren de borrascas atlánticas que desde el pasado 20 de enero afecta a amplias zonas de la península ibérica y que ha tenido una incidencia destacada en la provincia de Ciudad Real.

A la reunión también han asistido el delegado del Gobierno de España, José Pablo Sabrido; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; representantes de los CASP (Comité de Análisis de Seguimiento Provincial) de las cinco provincias, AEMET y Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana.

La situación de Talavera

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, en la reunión del CECOP, ha reconocido que Talavera vive una situación “complicada” debido a que los arroyos que atraviesan la ciudad “están prácticamente desbordados” y el nivel freático “es de unos pocos centímetros”, aunque sigue enviando un mensaje de “calma, tranquilidad y sosiego porque los servicios de emergencia están actuando con la mayor celeridad posible”.

Así se lo ha trasladado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, en la reunión telemática donde han actualizado los datos tras las intensas lluvias de la borrasca Marta, que acaba de entrar en el país con unas previsiones de 40 litros en 24 horas.

Gregorio ha precisado que hay alrededor de 15 viviendas afectadas por inundaciones con la Portiña como “el punto más conflictivo” porque está descargando agua "al no tener capacidad para contenerla".