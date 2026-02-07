Castilla-La Mancha mantiene la alerta por la borrasca Marta pese a la mejoría prevista para el domingo

Emiliano García-Page y Sergio Gutiérrez, diputado nacional y secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, este sábado en Escalona (Toledo).

Castilla-La Mancha encara este domingo 8 de febrero su cuarta jornada consecutiva con el PRICAM activado. La comunidad continúa en alerta por el paso de la borrasca Marta, que este sábado ha dejado, hasta las 18:00 horas de la tarde, una treintena de incidencias y ha obligado a mantener la vigilancia sobre ríos y embalses.

Aunque seguirá lloviendo, no se esperan precipitaciones intensas. Sin embargo, la acumulación de lluvias en las últimas semanas ha forzado desembalses en varios cauces y genera problemas puntuales de inundaciones en distintos puntos de la región.

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (PRICAM) continúa activo desde el pasado jueves, en fase de alerta y situación operativa 0 para toda Castilla-La Mancha. La Dirección General de Protección Ciudadana mantiene el dispositivo por los desembalses previstos y el seguimiento de los aforos.

Este sábado, la borrasca Marta se ha dejado sentir con fuerza. El 112 ha gestionado unas 30 incidencias hasta media tarde, la mayoría en Toledo (20), seguida de Ciudad Real (4), Cuenca (2), Albacete (1) y Guadalajara (1). Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales.

Las emergencias se han concentrado en las cuencas del Alberche y del Bullaque, sobre todo por balsas de agua e inundaciones en garajes y viviendas.

Page ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en el 112 de Castilla-La Mancha. JCCM

Ante el riesgo de desbordamientos, los vecinos próximos al Bullaque y al Guadiana han recibido una alerta ES-Alert en sus teléfonos.

La situación se ha analizado en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page en la sede del 112 en Toledo, junto al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, entre otros cargos.

Pese a la intensidad del episodio, el Gobierno regional ha calificado el escenario como de "cierta normalidad". No obstante, mantiene la vigilancia en Talavera de la Reina y en el entorno del Bullaque.

En Talavera de la Reina, el alcalde, José Julián Gregorio, ha alertado de una situación "complicada" por el desbordamiento de varios arroyos que han anegado quince viviendas. Aun así, ha pedido calma y ha asegurado que los servicios de emergencia actúan con rapidez.

En Toledo capital, el aumento del caudal del Tajo ha obligado a cerrar varios tramos de la senda ecológica, especialmente en la Cornisa. El agua ha cubierto papeleras y parte del mobiliario urbano. También se ha clausurado el camino de Albarreal. Bomberos y Ayuntamiento piden máxima precaución y evitar zonas próximas al río.

La inestabilidad también se ha hecho notar en Ciudad Real. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha visitado Malagón para evaluar daños en caminos e infraestructuras.

Se ha cerrado la carretera entre Agudo y Saceruela por prevención, y en Puertollano se han suspendido las actividades al aire libre y cerrado los parques durante el fin de semana.

Uno de los puntos clave es el embalse de Torre de Abraham, en la cuenca oriental del Guadiana. Este sábado comenzó a desembalsar agua por tercera vez desde los años 90.

Según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, la maniobra se ha realizado por aliviaderos superiores ante el aumento de aportaciones. En solo 15 días, el embalse ha ganado 61,8 hectómetros cúbicos y alcanza el 66,3 % de su capacidad, lo que Moraleda considera una "gran noticia" para el sistema.

Lluvias débiles el domingo

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos o cubiertos, lluvias débiles en la mitad este y nuevas precipitaciones al final del día en el oeste. La cota de nieve rondará los 1.000-1.200 metros en los sistemas Central e Ibérico.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en Albacete y avisos por nieve en Cuenca y Guadalajara. Las temperaturas tenderán a subir y el viento soplará del oeste, moderado con intervalos fuertes en el sureste.

Aunque el temporal pierde fuerza, la atención sigue centrada en ríos y embalses. El PRICAM continúa activo y los dispositivos de emergencia permanecen en alerta por si la situación cambia.