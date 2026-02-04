Consulta cuántos habitantes ha ganado o perdido tu ciudad o pueblo de Castilla-La Mancha en lo que llevamos de siglo

Castilla-La Mancha ha ganado 392.117 vecinos en lo que llevamos de siglo XXI, según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 1 de enero de 2025, la región contaba con 2.126.378 vecinos, por los 1.734.261 habitantes censados a comienzos de 2020.

Sin embargo, este avance demográfico ha evolucionado de manera muy desigual en la comunidad autónoma. Por un lado, una fuerte concentración de población en el entorno de la Comunidad de Madrid, especialmente en los corredores del Henares (Guadalajara) y de la Sagra (Toledo). Por otro, algunas comarcas rurales, sobre todo de Guadalajara y Cuenca, luchan a duras penas para frenar la despoblación.

Los datos publicados el pasado 28 de enero por el INE, dibujan este mapa a dos velocidades que define cómo ha fluctuado la población en Castilla-La Mancha durante primer cuarto del siglo XXI. El ranking de los grandes ganadores en términos absolutos está encabezado por capitales de provincia y por municipios situados en el entorno de Madrid.

De hecho, Guadalajara capital es el municipio castellanomanchego que más población ha ganado en Castilla-La Mancha desde el año 2000. La ciudad ha pasado de 66.103 habitantes a 92.798, lo que supone 26.695 vecinos más en 25 años.

Muy cerca aparece Seseña (Toledo), que ha protagonizado uno de los crecimientos porcentuales más intensos del país. De 4.244 habitantes ha pasado a 30.889, con 26.645 vecinos más, convirtiéndose en uno de los principales polos residenciales de la comarca de la Sagra toledana junto a Illescas.

El tercer puesto corresponde a Albacete, que ha sumado 25.401 habitantes en lo que llevamos de siglo, al pasar de 149.667 a 175.068.

Illescas, precisamente, sigue a la capital albaceteña con 22.820 vecinos más (de 10.347 a 33.167). Después figura la ciudad de Toledo, que ha ganado 18.537 habitantes en estos 25 años y alcanza los 87.074.

El crecimiento también ha sido muy notable en Azuqueca de Henares (Guadalajara), que suma 16.242 vecinos; en Ciudad Real capital, con 15.844 más; y en varios municipios de Guadalajara como Alovera, que gana 12.669 habitantes, y El Casar, con 10.520 más.

El top ten regional lo completa Talavera de la Reina, que ha pasado de 74.241 a 84.413 habitantes, 10.172 más que en el año 2000.

Los que más población pierden

Frente a estos focos de crecimiento, el mapa de los municipios que más población han perdido se concentra en Puertollano y en amplias zonas rurales envejecidas, especialmente de la provincia de Ciudad Real.

La ciudad industrial, en pleno proceso de reconversión, es la localidad que más población ha perdido en Castilla-La Mancha desde el año 2000. Ha pasado de 50.212 habitantes a 45.699, lo que supone 4.513 vecinos menos.

Le siguen otras dos localidades ciudadrealeñas: Almadén, que pierde 2.301 habitantes, al caer de 7.152 a 4.851, y Almodóvar del Campo, con 1.823 vecinos menos.

También destaca el caso de Yeste (Albacete), que ha perdido 1.798 habitantes en estos 25 años.

El listado de los mayores descensos absolutos lo completan varios municipios de la provincia ciudadrealeña: Villanueva de los Infantes (–1.083), Calzada de Calatrava (–1.010), Santa Cruz de Mudela (–961), Viso del Marqués (–953) y Villahermosa (–914).

A ellos se suma Los Navalucillos (Toledo), con 842 vecinos menos.

Pueblos convertidos en ciudades

Si el análisis se centra en el crecimiento relativo, el protagonismo es para pequeños municipios que en el primer cuarto del siglo XXI han multiplicado su población al calor de la expansión ligada a Madrid. Prueba de ello es que los 10 mayores incrementos porcentuales los protagonizan pueblos de Guadalajara y Toledo.

Yebes (Guadalajara) encabeza este ranking. Ha pasado de 167 habitantes a 5.621, lo que supone un aumento del 3.265,8 %. Le siguen Quer, que crece un 1.226,8 % (de 82 a 1.088 vecinos), y Pioz, con un incremento del 1.166,3 % (de 431 a 5.458).

También registran aumentos muy elevados Barcience (936 %), Galápagos (791,1 %), Alovera (679,6 %), Seseña (627,8 %), Torre del Burgo (610,8 %), El Viso de San Juan (452 %) y Torrejón del Rey, con un crecimiento del 431,6 %.

La despoblación más extrema

En el extremo opuesto, algunos pequeños municipios serranos y de la Alcarria han perdido más de dos tercios de su población desde el año 2000.

El caso más acusado es Angón (Guadalajara), que ha pasado de 45 habitantes a solo 8, lo que supone una caída del 82,2 %. Le siguen Arbeteta (–81,6 %) y Alcolea de las Peñas (–75,9 %).

También destacan Cendejas de la Torre (–74,1 %), Valsalobre (–73,4 %), Campillos-Sierra (–73,1 %), Ocentejo (–71,7 %), Arandilla del Arroyo (–68,9 %), Valhermoso (–68,7 %) y Huérguina, con una pérdida del 68,5 % de su población.