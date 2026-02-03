Los tres pueblos de Castilla-La Mancha donde más llovió en enero: más de 230 litros por metro cuadrado en uno de ellos

Enero en Castilla-La Mancha ha sido un mes "muy húmedo" en cuanto a precipitaciones, según el avance climatológico mensual que ha remitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El paso de las borrascas Ingrid, Joseph y Kristin ha dejado una precipitación media regional de 87 litros por metro cuadrado, un 211 % superior a lo que se considera como valores estándar.

Las cinco provincias han registrado un carácter pluviométrico "muy húmedo", convirtiendo este primer mes de 2026 en uno de los más lluviosos de las últimas décadas en la comunidad. Dentro de los 919 municipios que conforman Castilla-La Mancha, destacan claramente tres por la cantidad de lluvia acumulada durante enero.

Los tres pueblos donde más llovió

Fuencaliente (Ciudad Real) encabeza la lista con 231,6 l/m². Chillón (Ciudad Real) se queda en segundo lugar tras registrar 193,4 l/m². Castillo de Bayuela (Toledo) suma 164,0 l/m² y se convierte en el punto más lluvioso del mes en la provincia de Toledo.

Vista aérea de Fuencaliente. Ayuntamiento

A este top3 se suman estaciones como la del entorno del Pantano del Vado (Guadalajara) que ha alcanzado los 159,0 l/m², los embalses de Alcorlo (123,0 l/m²) y Horche (106,2 l/m²) y también la ciudad toledana de Talavera de la Reina que ha sumado 114,5 l/m².

El día que más precipitación se contabilizó fue el 27 de enero en el Robledo (Ciudad Real) llegando hasta los 40,8

l/m2 en solo 24 horas, después le siguen P. del Vado (Guadalajara) con 38 l/m2 y la Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) con 37,3 l/m2.

​​La evolución diaria de las lluvias muestra dos grandes episodios de chubascos; el primero se produjo del 20 al 23 de enero asociado a la borrasca Ingrid y el segundo llegó entre los días 26 y 30 tras la irrupción de los temporales Joseph y Kristin.

​​El balance final es el de un mes de enero pasado por agua en Castilla-La Mancha donde no todo son buenas noticias. El Gobierno autonómico va a poner en marcha un grupo de trabajo para realizar un seguimiento de la "situación meteorológica" tras el paso de las últimas borrascas, con especial atención a las posibles crecidas que puedan generarse en los cauces de los ríos y al estado de los embalses de la región.