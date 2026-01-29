La lacra del suicidio no merma en Castilla-La Mancha: 163 fallecidos en 2024, más que por accidentes de tráfico

El suicidio es evitable en la mayoría de los casos. iStock

Durante el año 2024 murieron por suicidio 163 personas en Castilla-La Mancha: 121 hombres y 42 mujeres. En términos prácticos, en la región se lamentó aproximadamente una autolisis cada dos días y medio.

Se trata de una cifra muy similar a la de 2023, cuando se contabilizaron 160 muertes, aunque con un dato especialmente alarmante: el fuerte incremento de mujeres fallecidas, que casi se ha duplicado en un solo año.

Además, el suicidio volvió a provocar más muertes que los accidentes de tráfico, que en 2024 se saldaron con 110 fallecimientos en Castilla-La Mancha.

Los datos han sido difundidos por la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha a partir de las estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan este fenómeno como uno de los principales problemas de salud pública en la región.

El número de mujeres fallecidas por suicidio ha pasado de 22 en 2023 a 42 en 2024, lo que supone un incremento del 91 % y la cifra más alta registrada en Castilla-La Mancha desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 1980.

Este aumento sitúa a la región en la media nacional en cuanto al peso de las muertes por suicidio en mujeres. En Castilla-La Mancha, el 25,8 % de los fallecimientos por esta causa correspondieron a mujeres, un porcentaje muy similar al del conjunto de España, donde se sitúa en el 26,6 %.

Suicidios a todas las edades

Por edades, se registraron muertes en todos los tramos a partir de los 15 años. Las franjas con mayor número de casos fueron las comprendidas entre los 45 y los 49 años y entre los 50 y los 55, con 20 fallecimientos en cada grupo.

Por provincias, Toledo y Ciudad Real continuaron concentrando el mayor número de muertes por suicidio, con 49 y 43 casos respectivamente. Albacete registró 28 fallecimientos, Guadalajara 23 y Cuenca 20.

El incremento de mujeres fallecidas se produjo en cuatro de las cinco provincias. Resultaron especialmente significativos los aumentos en Guadalajara, donde se pasó de ningún caso a seis, y en Toledo, donde las muertes se duplicaron, de siete a catorce.

Causas no naturales

Según los datos del INE, en Castilla-La Mancha se produjeron durante 2024 un total de 887 muertes por causas no naturales. De ellas, los suicidios representaron más del 18 % del total.

Por delante se situaron únicamente las caídas, con 275 fallecimientos, y los ahogamientos, sumersiones y sofocaciones accidentales, con 178.

El suicidio se mantiene así como la tercera causa de muerte no natural en la región.

A nivel nacional, los datos del INE reflejan un descenso del 4 % en el total de muertes por suicidio, que pasaron de 4.116 en 2023 a 3.953 en 2024. El descenso se produjo tanto en hombres, con una bajada cercana al 5 %, como en mujeres, con un 2 % menos, aunque se trata de la cuarta cifra más alta de toda la serie histórica.

Ante estos datos, la presidenta de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, María del Carmen Navarro, ha considerado imprescindible que el suicidio y la atención a la salud mental "sean una prioridad en la agenda social y política".

Muertes "evitables"

Navarro ha advertido de que "es inaceptable que en nuestro país fallezcan, cada día, 11 personas por suicidio" y ha subrayado que la mayoría de estas muertes son evitables. Según ha explicado, la ideación suicida suele estar vinculada a situaciones de sufrimiento psicológico intenso que, aunque graves, "suelen ser transitorias y tratables con apoyo adecuado y atención profesional".

En este sentido, ha señalado que "el suicidio no expresa un deseo de morir, sino la necesidad de poner fin a un dolor que puede ser prevenido y atendido".

La Federación ha insistido en la necesidad de impulsar medidas que refuercen la atención psicológica, reduzcan la precariedad laboral y aporten certidumbre a las personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, Navarro ha defendido la importancia de abordar esta realidad de forma empática y responsable, en espacios seguros donde se pueda ofrecer apoyo, acompañamiento y detectar posibles señales de alerta, ya que "el silencio y el estigma únicamente sirven para agravar el problema".

Para la prevención y atención de la conducta suicida, está disponible el teléfono 024, un recurso público, gratuito y accesible las 24 horas del día, dirigido tanto a personas con ideación o conducta suicida como a su entorno.