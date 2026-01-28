Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, en alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h: la Junta activa el Meteocam

Los últimos coletazos de la borrasca Joseph y la llegada de la nueva borrasca Kristin pondrán en alerta por lluvia, viento y nieve a toda la Península este miércoles. Ante la previsión de situaciones complicadas, el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió activar a las 22 horas de este martes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta, situación operativa 0.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto avisos en todas las provincias castellanomanchegas. En Toledo, están en riesgo naranja desde las 6 horas la zona de los Montes de Toledo y La Mancha por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).

La zona del Valle del Tajo y la Sierra de San Vicente también está en alerta amarilla por vientos de hasta 70 km/h. Además, en esta última se ha activado una alerta por acumulación de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas por encima de 700-800 metros.

Las comarcas albaceteñas de La Mancha, Hellín y Almansa y Alcaraz y Segura se encuentran en alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h. Además, en la última se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado de lluvia en 12 horas.

En Ciudad Real, el aviso naranja por vientos de la misma magnitud afecta a los Montes del Norte y Anchuras, La Mancha y el Valle del Guadiana. Por su parte, las sierras de Alcudia y Madrona están en alerta amarilla por vientos de hasta 70 km/h.

En Cuenca, la comarca manchega es la más afectada por vientos de hasta 90 km/h. Asimismo, se pueden dar rachas de 70-80 km/h en la Alcarria y la Serranía, donde también se espera nieve por encima de 1.000 metros.

En Guadalajara, las alertas por vientos de entre 70 y 80 km/h son amarillas en la Serranía, Parameras de Molina y la Alcarria. En todas estas comarcas se espera nieve, con especial atención a la Serranía guadalajareña, donde los acumulados podrían ser de hasta 15 centímetros en 24 horas.

Día de mayor adversidad

La Aemet ha informado que las condiciones meteorológicas se van a encrudecer en gran parte de la Península y Baleares desde este miércoles, "día de mayor adversidad". A partir del jueves, tras el paso de Kristin, se espera que la situación vaya mejorando progresivamente, si bien continuará la intensa circulación atlántica.

Este martes, el temporal provocó diversos incidentes. Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la carretera CR-4193, que une Puebla de Don Rodrigo y Saceruela tuvo que ser cerrada en un tramo de nueve kilómetros a su paso por Agudo debido a la inundación de la calzada por las intensas lluvias. Asimismo, la CR-4142 estuvo durante horas cortada a la salida de Chillón en dirección a Siruela (Badajoz).

Por otro lado, las fuertes rachas de viento registradas ocasionaron la caída de árboles en algunas ciudades como Toledo.

Acciones de los ayuntamientos

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas.

Consistorios como el de Guadalajara han activado de forma preventiva el Plan Territorial Municipal de Emergencias (Platemun) y han cerrado parques y el zoo municipal. Lo mismo ha hecho el Ayuntamiento de Albacete, cerrando sus parques y el cementerio y suspendiendo todas las actividades al aire libre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Toledo o el de Talavera de la Reina también han cerrado los parques.

Asimismo, Cuenca había recomendado a sus vecinos abstenerse de caminar por parques o zonas arboladas mientras que Ciudad Real había cerrado sus instalaciones deportivas al aire libre.