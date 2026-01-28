El tren de borrascas que estos días está azotando a la península está teniendo especial incidencia este miércoles. Las precipitaciones en forma de nieve han obligado a restringir el paso de camiones en una decena de carreteras de la región.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene activado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta, situación operativa 0 por los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de nivel naranja y amarillo por lluvia, nieve y fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
-
El Ayuntamiento de Albacete inicia la desescalada del Platemun ante la mejora de las condiciones meteorológicas
El Ayuntamiento de Albacete ha iniciado la desescalada del Plan de Emergencias Municipal (Platemun) pasando de la Fase de Emergencia a la de Alerta. La decisión se ha tomado una vez que las condiciones meteorológicas en el municipio han mejorado y el aviso de la Aemet por fuertes rachas de viento ha pasado de nivel naranja a amarillo.
No obstante, como medida preventiva, el cementerio municipal y los parques de la ciudad continuarán cerrados hasta la finalización del episodio y la comprobación del estado de los mismos para evitar incidentes no deseados.
Por último, han vuelto a solicitar a la ciudadanía que "extremen las precauciones con los elementos que tengan en terrazas y balcones". Y que sigan las recomendaciones de los canales de información oficiales.
-
El 112 registra más de 370 incidencias desde la activación del Meteocam
El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que desde la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) hasta las 20 horas de la tarde de este miércoles ha registrado 373 incidencias por el temporal 'Kristin'.
Según la última información publicada, desde las 18 hasta las 20 horas, se han notificado otras 21 incidencias.
Del total, 9 han sido en Albacete, 9 en Ciudad Real, dos en Toledo y una en Cuenca.
-
El Viso del Marqués (Ciudad Real) se queda sin suministro eléctrico a causa del temporal
El temporal ha provocado este miércoles el corte total del suministro eléctrico en el municipio ciudadrealeño de Viso del Marqués.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la suspensión del suministro está afectando a la población desde primera hora de la mañana.
EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha también ha podido saber que se están registrando problemas con la cobertura móvil durante todo el día.
-
Cortes en las vías albaceteñas AB-609 en El Bonillo y AB-206 en Jorquera por obstáculos en la calzada
El tráfico rodado en la AB-609 ha quedado cortado en un tramo de 11 kilómetros a consecuencia de una caída de árboles a la vía, provocada por la borrasca 'Kristin'. La previsión es que se reabra este jueves.
Según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha el corte se ha producido pasadas las 19 horas, entre el kilómetro 0 y el 11,400.
En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil y de Protección Ciudadana de Albacete.
Asimismo, se ha cortado en Jorquera (Albacete) un tramo de la AB-206, entre el kilómetro 13,700 al 14,700, por el mal estado de la vía ante el desprendimiento de tierra y piedras.
Las autoridades están dando paso alternativo por la AB-201 hacia Jorquera por Bormate.
-
Cortado un tramo de la CR-633 entre Almedina y Santa Cruz de Cáñamos por la caída de árboles
Un tramo de la CR-633 entre las localidades ciudadrealeñas de Almedina y Santa Cruz de Cáñamos ha sido cortado al tráfico por la caída de árboles y otros obstáculos por el viento de la borrasca 'Kristin'.
El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha informado que el tráfico rodado ha quedado cortado entre el kilómetro 0 y el 0,500 de la citada vía.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y Protección Ciudadana de Ciudad Real, que están ofreciendo un paso alternativo por la travesía viaja de Almedina.
-
Castilla-La Mancha supera las 320 incidencias desde la activación del Meteocam
Las incidencias ocurridas en Castilla-La Mancha durante este miércoles a causa de la borrasca Kristin, que está dejando nieve y fuertes rachas de viento en la región, ya superan las 320. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, desde las 14 hasta las 16 horas se han producido otras 79.
Desde la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), han sido 17 en Albacete, 33 en Ciudad Real, 13 en Toledo y 16 en Cuenca. Y a lo largo del día, se han producido 18 incidencias en Albacete, 139 en Ciudad Real, 61 en Cuenca, 49 en Guadalajara y 61 en Toledo.
Las mismas fuentes indican que las incidencias en las provincias de Cuenca y Guadalajara son consecuencia de la nieve, mientras que en Toledo y Ciudad Real el viento es el responsable de los incidentes ocurridos.
En concreto, en la provincia ciudadrealeña, han volado gran cantidad de tejados, tejas, postes, cableado y señales en localidades como la capital, Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan o Daimiel, entre otras. Asimismo, la A-4 está afectada en algunos puntos de la provincia por desprendimiento de ramas de árboles y carteles.
-
La borrasca Kristin obliga a cancelar 89 rutas escolares en Castilla-La Mancha
El consejero de Educación Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha detallado que las incidencias meteorológicas de a borrasca Kristin han provocado la cancelación de 89 rutas escolares en toda la comunidad.
Guadalajara ha sido la provincia más afectada con 58 rutas anuladas por la nieve, afectando a 1.130 alumnos. En Cuenca e han cancelado 28 rutas escolares, con 438 alumnos afectados; y en Albacete se han cancelado otras tres rutas, lo que ha afectado a 32 escolares.
Asimismo, ha informado de dos episodios de caídas de material en dos colegios de dos municipios de Ciudad Real, aunque no ha habido daños personales.
El primero ha sido en el colegio de Cinco Casas, que ha sido evacuado después de que el viento haya derribado un árbol que estaba en el patio y haya caído sobre una parte del inmueble. El otro ha ocurrido en Villanueva de los Infantes, donde se ha caído un muro de la cubierta superior y ha roto la impermeabilización inundando cinco clases de Educación Infantil en el Colegio García Bellido.
-
Los cinco pueblos de Castilla-La Mancha que han registrado las rachas de viento más fuertes este miércoles: hasta 104 km/h
La borrasca Kristin ha entrado en la Península con fuerza este miércoles, dejando lluvias, vientos y nieve en toda Castilla-La Mancha. Las previsiones se están cumpliendo con creces, alcanzándose rachas por encima de los 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la comunidad.
Según la Aemet, la racha de viento más intensa se ha dado este miércoles en San Clemente (Cuenca) a las 13.10 horas, alcanzando 104 km/h.
Le siguen Albacete, que ha registrado rachas de 103 km/h a las 13 horas; Almadén (Ciudad Real), con rachas de 100 km/h a las 9.20 horas; Madridejos (Toledo), que ha llegado a 97 km/h a las 11 horas; y Ossa de Montiel (Albacete), con 96 km/h a las 11.50 horas.
En cuanto a los registros de velocidad máxima, que miden la velocidad del viento media durante 10 minutos, Albacete lidera el ranking con 75 kilómetros por hora a las 13 horas.
Le siguen San Clemente, con 72 km/h también a las 13 horas; Madridejos, con 67 km/h a las 12.20 horas; Alberca de Záncara (Cuenca), con 64 km/h a las 12.40 horas; y Mora (Toledo), con 57 km/h a las 12 horas.
-
El Ayuntamiento de Albacete declara la fase de emergencia en nivel 1 del Platemun ante los fuertes vientos
El Ayuntamiento de Albacete ha activado la fase de emergencia con nivel de gravedad 1 del Plan de Emergencias Municipal (Platemun) ante la previsión de que pueda haber rachas de viento más fuertes que las que se han registrado este miércoles, que han llegado hasta 10 kilómetros por hora.
El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopal) en la sala de crisis de las dependencias de la Policía Local. Este centro de mando unificado es el encargado de evaluar la situación.
Los parques de la ciudad siguen cerrados y el Ayuntamiento ha acordado suspender todas sus actividades, tanto al aire libre como en espacios municipales, cerrando bibliotecas, centros socioculturales y polideportivos, para evitar desplazamientos. Además, se ha dado traslado al resto de administraciones, a centros educativos, de ocio, parques empresariales y centros comerciales, entre otros, para que también adopten las medidas precisas.
🚨 El Ayuntamiento de Albacete ha activado la fase de emergencia con nivel de gravedad 1 del Plan Municipal de Emergencias (Platemun) debido al fuerte viento registrado en la ciudad, con rachas que han alcanzado hasta los 100 km/h y una media de 70 km/h.— Ayuntamiento de Albacete (@AytoAlbacete) January 28, 2026
Como parte de esta… pic.twitter.com/y4PNxfYbPJ
Asimismo, el Consistorio ha pedido a la Asociación de Hostelería y a los comerciantes que trasladen a sus asociados que deben asegurar los elementos que pueda haber en la vía pública, para que no sean desplazados por la fuerza del viento.
También ha solicitado a los vecinos de la ciudad que extremen la precaución con los elementos que tengan en terrazas y balcones, para evitar que caigan a la vía pública por la acción del viento.
Se recomienda a los ciudadanos no salir de casa si no es necesario y cerrar puertas y ventanas para evitar rotura y caída de cristales, así como que aseguraren elementos como toldos, persianas y antenas, retirar macetas y guardar objetos sueltos como muebles de jardín, juguetes y basura.
Por último, han pedido alejarse de casas viejas, cornisas y muros y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado, además de no transitar por parques o avenidas arboladas. Y que se respeten las zonas acordonadas o los vallados habilitados por las autoridades competentes.
-
El viento provoca daños en la cubierta del Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano
El viento ha provocado daños en la cubierta del Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano, lo que ha obligado al Ayuntamiento a cerrar el tráfico y el paso peatonal de la calle Copa, entre el Paseo de San Gregorio y Numancia.
Técnicos del área de Urbanismo se han desplazado al espacio para evaluar los desperfectos detectados en el techo y determinar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad.
Protección Civil ha comunicado la situación al equipo directivo y al profesorado del instituto Fray Andrés, de manera que alumnado, docentes y personal del centro han abandonado el edificio a través del pabellón polideportivo con salida a la calle Copa.
-
El viento daña parte del tejado de Urgencias de un centro de salud en Alcázar de San Juan
Las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas han provocado desperfectos en una parte del tejado del área de Punto de Atención Continuada – Urgencias del centro de salud Alcázar I de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). El suceso no ha dejado daños personales y la atención sanitaria no ha tenido que interrumpirse.
Así lo ha dado a conocer este miércoles la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, asegurando que se ha activado el protocolo de actuación ante emergencias, lo que permitió una rápida intervención coordinada de bomberos, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad.
Además, como medida preventiva y mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias para reparar los daños, se ha establecido de manera temporal un circuito alternativo de atención.
Ahora, el acceso a las urgencias se realiza actualmente por la puerta principal del centro de salud, manteniéndose la actividad asistencial con normalidad.
-
Castilla-La Mancha suma 141 incidencias más entre las 12:00 y las 14:00 horas
Castilla-La Mancha sigue acumulando incidencias por el paso de la borrasca Kristine. Pese a que las nevadas están remitiendo, los avisos derivados de este tipo de precipitaciones, de lluvia y de viento han elevado el número de incidentes a 141 en toda Castilla-La Mancha entre las 12:00 y las 14:00 horas, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112.
La provincia más castigada en estas dos horas ha sido Ciudad Real, donde las fuertes rachas de viento, que en algunos casos se han aproximado los 100 kilómetros por hora, con 52 incidencias. Mientras, en Albacete se han recogido 37 avisos, En Cuenca 26, en Toledo 22 y 4 en Guadalajara.
Desde que el Gobierno de Castilla-La Mancha activase su Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), la región ha registrado un total de 390 avisos.
-
El embalse de Montoro supera el 100 % de su capacidad
El embalse de Montoro, situado en el límite provincial entre Ciudad Real y Córdoba, ha alcanzado y superado el cien por cien de su capacidad tras experimentar un notable incremento de agua en las últimas 24 horas, en las que ha ganado 6 hectómetros cúbicos.
Según los datos recogidos este miércoles por Efe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el embalse cuya capacidad máxima es de 105,37 hectómetros cúbicos, almacena actualmente 107,464 hectómetros cúbicos, lo que supone un 101,98% de su máximo nivel de llenado.
Esta situación ha obligado al embalse a comenzar a aliviar agua a través del labio de la presa, con un caudal de salida de 0,239 metros cúbicos por segundo, como consecuencia directa del elevado volumen de agua que está recogiendo tras las precipitaciones registradas en los últimos días en la cuenca.
-
CSIF lamenta la falta de indicaciones precisas a la comunidad docente
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado "indicaciones precisas a la comunidad docente" por el temporal de nieve, lluvia y las fuertes rachas de viento originadas por el temporal Kristine.
En un comunicado de prensa, han lamentado que la Consejería de Educación no cuente con un protocolo claro sobre incidencias meteorológicas. En este sentido, señalan que el actual se limita a seguir las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología, CECOP, DGT y Protección Civil sin llegar a tomar decisiones, lo que "aumenta el riesgo en los desplazamientos a los centros educativos y confusión entre los propios docentes".
El sindcato ha recordado que las principales incidencias que se están dando este miércoles están asociadas a la nieve y se concentran en las provincias de Cuenca y Guadalajara, con carreteras cortadas y coches atrapados, incluyendo escolares y docentes.
Por todo ello, solicitan la suspensión de las clases en aquellos centros donde no sea posible el acceso y además reclama a la Consejería que no sea necesaria la justificación de la ausencia de los docentes, ya que actualmente "les está reclamando capturas de imagen de la Dirección General de Tráfico sobre carreteras cortadas, pero la web del organismo oficial no las tiene actualizadas en su totalidad".
-
Cinco carreteras de Castilla-La Mancha, con limitaciones por nieve
Poco a poco, las nevadas que ha provocado el paso de la borrasca Kristine por Castilla-La Mancha están remitiendo. En estos momentos, el número de carreteras afectadas han descendido a cinco, según ha confirmado la consejera portavoz, Esther Padilla.
Concretamente, estas limitaciones que tiene que ver con restricciones al tráfico pesado y el descenso de la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora, afectan a la AB-614 entre El Bonillo y Lezuza, la CM-3133 entre Munera y El Bonillo, la A-2 entre Taracena y Garbajosa, la N-330 entre Landete y Lemuz y la N-420 entre Casas Nuevas y Torrebaja.
Padilla ha pedido "prudencia" a los ciudadanos, que "extremen las precauciones" y que eviten desplazamientos innecesarios y ha destacado la "voluntad" del Gobierno regional de seguir trabajando "con anticipación" y "de manera coordinada" para proteger a la población.
-
Cierran los Juzgados de Toledo por un desprendimiento
Los Jugados de Toledo hna sido cerrados al público a las 11:30 horas de este miércoles por el desprendimiento de una chapa metálica del tejado del edificio.
Así lo ha confirmado a través de las redes sociales la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, quien ha explicado que ante este incidente, que no ha provocado daños personales ni materiales, el juez decano ha determinado la clausura del edificio por "precaución".
🌬️ A las 11.30 h por incidencia del viento se desprende chapa metálica del tejado del edificio de los Juzgados de Toledo.— Delegación del Gobierno en CLM (@DelegGobCLM) January 28, 2026
No produce daños personales ni materiales.
Juez Decano determina el cierre del edificio por precaución.#BorrascaJoseph #BorrascaKristín 🌀
-
Pastor confirma que hay 58 rutas escolares afectadas
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha confirmado que el paso de la borrasca Krstine ha afectado a 58 rutas escolares de la región (41 en Guadalajara, 14 en Cuenca y 3 en Albacete) que han obligado a 1.100 alumnos a quedarse en casa.
Durante el acto de presentación del Plan Complementario de la Biotecnología Aplicada a la Salud de Castilla-La Mancha, donde ha sido cuestionado por los periodistas, Pastor ha indicado que la nieve ha tenido "mucha afectación" en las provincias de Cuenca y Guadalajara y "algo" en Albacete; en la de Ciudad Real el viento ha sido el protagonista y en Toledo, la lluvia.
Según ha explicado, en Guadalajara la nieve ha afectado a 41 rutas de transporte, con unos 860 alumnos implicados, mientras que en Cuenca las rutas afectadas han sido 14, cuatro de ellas por la imposibilidad de hacerlas en su totalidad y el resto con cancelación total. Las nevadas también han sido la protagonista en las tres rutas afectadas en Albacete.
En Ciudad Real, el viento ha causado el desprendimiento de un árbol afectando a una parte del patio del colegio de Cinco Casas, sin causar ningún tipo de daño personal, aunque "por seguridad" se ha evacuado al centro.
Por último, la incidencia más destacable en Toledo es la crecida de un arroyo en Numancia de la Sagra que, de seguir así, podría dejar "incomunicado" al centro educativo, por lo que se está "monitorizando" la situación, ha indicado Pastor, que ha apuntado que el alumnado está "bien, dentro de la clase" y "no corre ningún tipo de peligro".
-
Ciudad Real registra 60 incidentes
Ciudad Real capital ha registrado un total de 60 incidencias a lo largo de este mañana. Así lo ha confirmado el propio Ayuntamiento que ha informado que la mayoría de estos avisos han tenido que ver con caída de ramas y árboles en parques y zonas ajardinadas.
Las mismas fuentes han confirmado que no se han producido daños personales, si bien sí se han registrado daños materiales en algunos inmuebles y vehículos, que están siendo evaluados por los servicios municipales.
Durante la mañana, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado del concejal de Seguridad, Miguel Hervás, se ha desplazado al Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).
-
Distintas incidencias, pero sin daños personales, en Toledo
El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Juanjo Alcalde, ha informado durante una rueda de prensa de que el temporal ha provocado diversas incidencias en distintos puntos de la ciudad, aunque sin causar daños personales.
Según ha detallado, en la calle Fonte El Moro, en el barrio de Santa Bárbara, "se ha caído una mesa desde una terraza dañando un coche". Además, ha señalado que "ha habido un desprendimiento de parte de un árbol en la subida de la Granja, que ya se quitó en su momento".
Alcalde ha explicado también que "se ha desprendido una fachada en Villalba, que se retiró, y se ha retirado también la cubierta de chapa de los juzgados". Asimismo, ha indicado que "una farola en la calle Río Tiétar, en el Polígono, se cayó en el cruce sin causar daños".
Por último, ha apuntado que el fuerte viento ha provocado "desplazamiento de contenedores por el aire en la zona de la plaza de toros y en varios puntos más de la ciudad".
-
Limitan a 160 km/h el tren entre Guadalajara y Calatayud y suspenden el bus Sigüenza-Zaragoza
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que, en el corredor de Madrid a Barcelona, se ha rebajado la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora en el tramo de Guadalajara a Calatayud por la nieve. Estas incidencias han provocado que los primeros trenes están acumulando retrasos de entre 70 y 120 minutos.
Además, también permanece suspendido el servicio alternativo de autobús que opera en entre Sigüenza y Zaragoza.