El Ayuntamiento de Albacete ha activado la fase de emergencia con nivel de gravedad 1 del Plan de Emergencias Municipal (Platemun) ante la previsión de que pueda haber rachas de viento más fuertes que las que se han registrado este miércoles, que han llegado hasta 10 kilómetros por hora.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopal) en la sala de crisis de las dependencias de la Policía Local. Este centro de mando unificado es el encargado de evaluar la situación.

Los parques de la ciudad siguen cerrados y el Ayuntamiento ha acordado suspender todas sus actividades, tanto al aire libre como en espacios municipales, cerrando bibliotecas, centros socioculturales y polideportivos, para evitar desplazamientos. Además, se ha dado traslado al resto de administraciones, a centros educativos, de ocio, parques empresariales y centros comerciales, entre otros, para que también adopten las medidas precisas.

Asimismo, el Consistorio ha pedido a la Asociación de Hostelería y a los comerciantes que trasladen a sus asociados que deben asegurar los elementos que pueda haber en la vía pública, para que no sean desplazados por la fuerza del viento.

También ha solicitado a los vecinos de la ciudad que extremen la precaución con los elementos que tengan en terrazas y balcones, para evitar que caigan a la vía pública por la acción del viento.

Se recomienda a los ciudadanos no salir de casa si no es necesario y cerrar puertas y ventanas para evitar rotura y caída de cristales, así como que aseguraren elementos como toldos, persianas y antenas, retirar macetas y guardar objetos sueltos como muebles de jardín, juguetes y basura.

Por último, han pedido alejarse de casas viejas, cornisas y muros y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado, además de no transitar por parques o avenidas arboladas. Y que se respeten las zonas acordonadas o los vallados habilitados por las autoridades competentes.