Los cinco pueblos de Castilla-La Mancha que han registrado las rachas de viento más fuertes este miércoles: hasta 104 km/h

La borrasca Kristin ha entrado en la Península con fuerza este miércoles, dejando lluvias, vientos y nieve en toda Castilla-La Mancha. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado alertas naranjas en las provincias de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca por rachas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora (km/h). Además, en Guadalajara había previsto un aviso amarillo.

Las previsiones se están cumpliendo con creces, alcanzándose rachas por encima de los 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la comunidad.

Según la Aemet, la racha de viento más intensa se ha dado este miércoles en San Clemente (Cuenca) a las 13.10 horas, alcanzando 104 km/h.

Le siguen Albacete, que ha registrado rachas de 103 km/h a las 13 horas; Almadén (Ciudad Real), con rachas de 100 km/h a las 9.20 horas; Madridejos (Toledo), que ha llegado a 97 km/h a las 11 horas; y Ossa de Montiel (Albacete), con 96 km/h a las 11.50 horas.

Velocidad máxima

En cuanto a los registros de velocidad máxima, que miden la velocidad del viento media durante 10 minutos, Albacete lidera el ranking con 75 kilómetros por hora a las 13 horas.

Le siguen San Clemente, con 72 km/h también a las 13 horas; Madridejos, con 67 km/h a las 12.20 horas; Alberca de Záncara (Cuenca), con 64 km/h a las 12.40 horas; y Mora (Toledo), con 57 km/h a las 12 horas.

Meteocam

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 22 horas de este martes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta, situación operativa 0.

Desde su activación, el Servicio de Emergencias 112 ha registrado alrededor de 400 avisos.