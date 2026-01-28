La nieve obliga a restringir el tráfico de camiones en la A-2 en Guadalajara y dos carreteras más de Albacete

El paso de la borrasca Kristine está dejando gran número de incidencias a primera hora de este miércoles en Castilla-La Mancha. Las nevadas han obligado a restringir el paso a vehículos pesados en la A-2 en Guadalajara y dos carreteras más de Albacete, mientras que en el conjunto de la región se contabilizan 82 incidencias solo entre las 8:00 y las 10:00 horas.

En la A-2, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene prohibido el paso a vehículos pesados y articulados entre el kilómetro 63, en Taracena y el kilómetro 139, en Garbajosa, ambos en la provincia de Guadalajara.

Las otras dos vías en las que camiones y vehículos articulados no pueden circular a estas horas por la presencia de nieve están en la provincia de Albacete. Se trata de la CM-3133 entre el kilómetro 3, en Munera y el kilómetro 20, en El Bonillo; y el tramo de AB-614 que discurre entre El Bonillo y Lezuza.

Pero las incidencias aparejadas al paso del temporal no solo han afectado a las carreteras. El 112 ha informado de 82 avisos a primera hora de este miércoles, en su mayoría por desprendimientos y la presencia de nieve. La provincia más afectada ha sido Guadalajara con 33 incidentes, seguida de Cuenca con 25, Ciudad Real con 13, Toledo con 10 y Albacete con 1.

Activación del Meteocam

Todo ello en un día en el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene activado el el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta, situación operativa 0 por los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de nivel naranja y amarillo por lluvia, nieve y fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

En Toledo, están la alerta naranja se mantiene activa desde las 6:00 horas la zona de los Montes de Toledo y La Mancha por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).

La zona del Valle del Tajo y la Sierra de San Vicente también están en alerta amarilla por vientos de hasta 70 km/h. Además, en esta última se ha activado una alerta por acumulación de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas por encima de 700-800 metros.

En Albacete, las comarcas de La Mancha, Hellín y Almansa y Alcaraz y Segura se encuentran en alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h. Además, en la última se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado de lluvia en 12 horas.

Un aviso naranja por vientos de la misma intensidad que también se extiende a Ciudad Real, concretamente a Montes del Norte y Anchuras, La Mancha y el Valle del Guadiana. Por su parte, las sierras de Alcudia y Madrona están en alerta amarilla por vientos de hasta 70 km/h.

En Cuenca, la comarca manchega es la más afectada por vientos de hasta 90 km/h. Asimismo, se pueden dar rachas de 70-80 km/h en la Alcarria y la Serranía, donde también se espera nieve por encima de 1.000 metros.

Por último, en Guadalajara, las alertas por vientos de entre 70 y 80 km/h son amarillas en la Serranía, Parameras de Molina y la Alcarria. En todas estas comarcas se espera nieve, con especial atención a la Serranía guadalajareña, donde los acumulados podrían ser de hasta 15 centímetros en 24 horas.

Día de mayor intensidad

La Aemet ha informado que el día de "mayor intensidad" del paso de este tren de borrascas que está afectando a la península será este miércoles. A partir del jueves, tras el paso de Kristin, se espera que la situación vaya mejorando progresivamente, si bien continuará la intensa circulación atlántica.

Todas estas incidencias se suman a las que provocaba, el temporal este martes en la provincia de Ciudad Real. Como les viene informando EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la carretera CR-4193, que une Puebla de Don Rodrigo y Saceruela tuvo que ser cerrada en un tramo de nueve kilómetros a su paso por Agudo por inundación. También estuvo cortada por espacio de dos horas la CR-4142, a la salida de Chillón en dirección a Siruela (Badajoz).