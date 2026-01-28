CMM celebra este año su 25 aniversario con actos, eventos y contenidos especiales: "Reflejamos la identidad regional"

Foto de familia tras la presentación de los actos del 25 Aniversario CMM. CMM

Castilla-La Mancha Media (CMM) celebra durante 2026 su 25 aniversario con un amplio programa de actos, contenidos especiales y eventos que ponen en valor el papel de la radiotelevisión pública como corazón de la región y testigo de su historia reciente.

La conmemoración, presentada este miércoles en el plató de televisión más grande de CMM, ha reunido a representantes institucionales, sociales, culturales y económicos de Castilla-La Mancha.

Bajo el lema '25 años latiendo contigo', la cadena autonómica desplegará una campaña multicanal que combinará programación especial en televisión y radio, acciones digitales, presencia en la calle y eventos institucionales.

Mariló Leal y Carlos Macías conducen la presentación de los actos del 25 Aniversario de CMM. CMM

La iniciativa refuerza la identificación de la ciudadanía con CMM, destacando su vocación de servicio público y su conexión permanente con el territorio.

Hitos destacados

La campaña se articula alrededor de la silueta de la región, que recuerda un corazón, símbolo de un medio que ha acompañado a los castellanomanchegos en sus logros, desafíos y celebraciones.

Entre los hitos del aniversario destacan la Comisión de Programas de FORTA en marzo, el gran concierto de Radio Castilla-La Mancha el 30 de mayo, la Junta General de FORTA en junio y la gran gala de diciembre, que cerrará el año conmemorativo.

Durante todo 2026, la celebración estará presente de forma transversal en la programación de CMM, con programas especiales, píldoras audiovisuales, reportajes históricos y contenidos sobre festivales, Carnaval, Semana Santa y otras iniciativas culturales y rurales.

Compañeros de CMM relatan sus anécdotas más curiosas durante los 25 años que llevan en CMM. CMM

El acto de presentación ha incluido una mesa redonda con trabajadores de distintas áreas que compartieron recuerdos de los inicios de la cadena y subrayaron su evolución.

La directora general de CMM, Carmen Amores, ha destacado el aniversario como una oportunidad para celebrar, reconocer y proyectar el futuro del medio, poniendo el "corazón" como eje simbólico de la conmemoración y agradeciendo el trabajo de los casi 600 profesionales que hacen posible la radio, la televisión y las plataformas digitales de la casa.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha felicitado a CMM por "poner en valor los elementos de la identidad de Castilla-La Mancha" y ha reconocido la confianza de la ciudadanía, que durante 25 años ha acompañado a la radiotelevisión autonómica como instrumento de información y cohesión social.