Castilla-La Mancha presume de su "liderazgo" en dependencia, creación de empleo y apuesta por la educación

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la "estabilidad institucional" que existe en la comunidad, que "se traduce en hechos y mejoras concretas para la ciudadanía en áreas tan relevantes como la dependencia, el empleo y la educación".

Así lo ha indicado la consejera portavoz, Esther Padilla, que ha expresado que "mientras en otros ámbitos hay ruido, bloqueo y parálisis, en Castilla-La Mancha la semana empieza y termina con decisiones tomadas y realidades".

Padilla ha recordado que el lunes se conocieron unos datos que sitúan de nuevo a la región como "referencia nacional en atención a la dependencia". "Castilla-La Mancha cerró 2025 con los mejores datos de atención a personas dependientes de toda España y los mejores de nuestra historia regional. Y está entre las pocas comunidades autónomas que cumplen los plazos legales establecidos", ha celebrado.

Para la portavoz, este liderazgo responde a un "compromiso sostenido desde 2015, tal y como demuestra el presupuesto destinado a dependencia de la última década, que ha aumentado un 86 %".

Y ha apuntado a la importancia de iniciativas como el servicio SEPAP Mejora-T, cuya convocatoria se presentó en octubre con una dotación de 8.200.000 euros. "6.400 personas se beneficiarán directamente de este servicio, mientras que otras 1.900 lo harán a través de programas de prevención, lo que sitúa el total de beneficiarios en más de 8.300 personas", ha afirmado.

Empleo y educación

Por otro lado, Padilla se ha felicitado por los datos de la Encuesta de Población Activa. "Se constata una evidencia más de esa estabilidad. Castilla-La Mancha es hoy una región que crea empleo como nunca. Alcanzamos el mayor número de personas activas, tenemos récord absoluto en personas ocupadas y podemos afirmar claramente que nunca antes ha habido tanta gente trabajando en la región", ha expresado.

Y ha apuntado a políticas que han favorecido la creación y la consolidación del empleo en la educación pública de Castilla-La Mancha. "Hoy, el Diario Oficial de la región publica la nueva convocatoria del Concurso-Oposición al cuerpo de Maestros y Maestras para 2026, con 543 nuevas plazas", ha recordado.

La convocatoria contempla 180 plazas para Primaria; 133 para Infantil; 80 para Inglés; 47 para Educación Física; 31 para Música; 52 para Pedagogía Terapéutica; 16 para Audición y Lenguaje y 4 para francés. Y se ha conocido que Albacete acogerá los exámenes de Primaria; Ciudad Real será la sede de Inglés y Música; en Cuenca se celebrarán los de Educación Física y Audición y Lenguaje; en Guadalajara los de Pedagogía Terapéutica y Francés; y en Toledo los de Educación Infantil.

"La educación es una prioridad real para este Gobierno y eso se refleja tanto en las decisiones como en los recursos que destina. Este año, serán 2.500 millones de euros, un 72 % más que en 2014 cuando llegamos. Esta convocatoria es una prueba más de que en Castilla-La Mancha se gobierna con estabilidad, pero también con visión de futuro", ha sentenciado.