Nieve en Castilla-La Mancha desde este jueves: la Aemet avisa de acumulaciones de hasta 10 centímetros en varias zonas

Ingrid. Este es el nombre que los meteorólogos han dado a la próxima borrasca de impacto que alcanzará Castilla-La Mancha y que traerá nevadas con espesores de hasta 10 centímetros en varios puntos de la región, sobre todo en Cuenca y Guadalajara, desde este jueves.

Este frente de componente ártico motivará la formación de "vientos intensos, lluvias abundantes y además, nevadas en cotas bajas del norte, centro y este de la península a partir de unos 300 metros en el norte y 600 metros en el sur", según ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Lo más duro de Ingrid, bautizada así por los servicios meteorológicos de Portugal, llegará el viernes. Ese día, las bajas presiones circularán entre la península y las islas británicas y "se profundizará muy rápidamente".

No obstante, este jueves ya habrá presencia de nevadas en Castilla-La Mancha. De hecho, la Aemet ha activado el nivel amarillo en la Serranía de Cuenca por espesores de hasta 5 centímetros en cotas de entre 1.200 y 1.300 metros.

De cara al viernes, se esperan precipitaciones generalizadas por toda la región que en algunos momentos pueden ser en forma de nieve. Las probabilidades mayores corresponderán a Guadalajara y Cuenca. De hecho, en estas dos provincias está previsto que se active el aviso amarillo por espesores que en algunos casos pueden alcanzar los 10 centímetros.

Según los avisos lanzados por la Aemet, las mayores nevadas se esperan por encima de los 1.000-1.200 metros aunque en Guadalajara esta cota descenderá en algunos puntos del día incluso hasta los 700 metros y en la zona de la Serranía de Cuenca se esperan nevadas puntuales por debajo de estos umbrales.

Una previsión de nevadas que también se extiende a las sierras de Alcaraz y Segura (Albacete) aunque con unos espesores algo menores.

Por lo demás, durante esta jornada se prevé una bajada de temperaturas en toda Castilla-La Mancha con registros que no superarán los 10 ºC en amplias zonas de la región y la proliferación de heladas.

Un fin de semana muy frío

Este escenario invernal se agravará el sábado con un ambiente de "pleno invierno", según describe Del Campo, que hará descender aún más las máximas, incluso por debajo de los 5 ºC en el norte de la región.

Este descenso térmico provocará que las cotas de nieve sean aún más bajas que el viernes y a 300 metros en la zona más septentrional de Castilla-La Mancha. Una vez más, los principales acumulados se esperan en las provincias de Guadalajara y Cuenca, por encima de los 10 centímetros.

Mientras, en Alcaraz y Segura (Albacete), nevará por encima de los 700 metros pero los acumulados más importantes se esperan a partir de los 1.000.

En el resto de la región, habrá precipitaciones generalizadas que de manera puntual pueden manifestarse en forma de nieve.

De cara al domingo, continuarán las precipitaciones generalizadas, todavía de nieve en cotas relativamente bajas, pero no tan abundantes como el día anterior. En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso que no impedirá que se produzcan heladas.