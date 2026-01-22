Guadalajara y Cuenca activan sus planes de emergencia ante la previsión de nevadas: piden extremar la precaución

La previsión de nevadas para las próximas horas en el noreste de Castilla-La Mancha, que llega de la mano de la borrasca de alto impacto bautizada como Ingid, ha llevado a los ayuntamientos de Guadalajara y Cuenca a activar desde este jueves por la tarde sus respectivos planes municipales de emergencia.

Mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado avisos de nivel amarillo y pronostica vadas que pueden dejar hasta 10 centímetros de acumulación en 24 horas en la comarca de la Alcarria, el Ayuntamiento de Guadalajara ha activado el Plan de Emergencia Municipal (PLATEMUN) en fase de alerta, así como el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL).

Desde el Consistorio se ha recomendado "“extremar la precaución", así como "evitar desplazamientos innecesarios", "consultar el estado de las carreteras en caso de tener que viajar" y "atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

El Ayuntamiento ha recordado además que los particulares que lo necesiten pueden recoger sal para uso preventivo en el Parque de Bomberos Municipal.

Cuenca activa el Plan de Vialidad Invernal

En el caso de Cuenca, el Ayuntamiento ha activado el Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) en fase de alerta desde las 20:00 horas. Con esta activación, el propio Consistorio y los servicios municipales que intervienen en el plan quedan alertados para actuar si fuera necesario.

En el operativo participan efectivos de limpieza, parques y jardines, obras, tráfico, Policía Local, agentes de movilidad, bomberos y Protección Civil, apoyados por las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento.

Tal y como se coordinó al inicio de la temporada invernal en la Comisión Técnica de Seguimiento del Pemuvi, el dispositivo cuenta con unos 200 efectivos, alrededor de 40 vehículos y 180 toneladas de sal.

Entre las recomendaciones trasladadas por el Ayuntamiento de Cuenca figuran "transitar con cuidado", "evitar las zonas que hayan sido acotadas por los servicios de emergencia" y "evitar el uso de los vehículos particulares y utilizar el transporte público en la medida de lo posible".

El Consistorio ha aconsejado también "vigilar cornisas y tejados por si hubiese excesiva acumulación de nieve" y ha recomendado que "las personas mayores o con movilidad reducida no salgan a la calle".

Finalmente, ha instado a la ciudadanía a "seguir las recomendaciones del personal que en su caso intervenga en el operativo".

La DGT pide no viajar

A estas activaciones municipales se suma la advertencia de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha aconsejado evitar los desplazamientos por carretera durante el fin de semana en la mitad noroeste peninsular ante la previsión de nevadas importantes por la entrada de la borrasca Ingrid.

Según ha informado Tráfico en un comunicado, las precipitaciones más intensas en forma de nieve están previstas para el viernes y se prolongarán durante todo el fin de semana, acompañadas de vientos fuertes y lluvias.

La DGT ha señalado que lo más complicado se espera para el viernes por la tarde, con avisos amarillos y naranjas por nieve que afectarán a numerosas provincias del centro y noroeste del país.

Por este motivo, ha recomendado evitar desplazamientos no solo por carreteras locales y comarcales, sino también por autovías y autopistas, ya que estima que más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas, entre ellas la A-1 Madrid-Burgos, la A-2 Madrid-Calatayud, la A-6/AP-6 Madrid-Coruña o la A-15 Medinaceli-Soria.

Con carácter preventivo, la DGT ha restringido además la circulación de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada en determinados tramos de carretera. Estas restricciones han comenzado a medianoche y su duración se irá acordando en función de la evolución del temporal.