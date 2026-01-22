Educación confirma la agresión de un profesor al director de un instituto de Seseña: "Lo lamentaron ambas partes"

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha confirmado este jueves la agresión de un profesor al director del instituto Margarita Salas de la localidad toledana de Seseña ocurrida este martes en el interior del centro educativo en presencia de alumnos. "Hubo una agresión entre compañeros, de un profesor al director, que lamentaron ambas partes", ha explicado Pastor a preguntas de los medios de comunicación en la feria de turismo Fitur celebrada en Madrid.

El responsable de Educación ha destacado la labor de los profesionales y ha calificado el incidente como un "caso aislado". "Afortunadamente son casos aislados. Tenemos 33.663 profesores en Castilla-La Mancha y es noticia el desencuentro entre dos compañeros que han llegado a esos niveles", ha señalado.

Pastor ha lamentado "cualquier tipo de conflicto que pueda haber" en el entorno escolar y ha asegurado desconocer "las causas que originaron esta reacción por parte de los compañeros".

Ha reconocido que hay una declaración en la Guardia Civil sobre estos hechos y que la Inspección Educativa trabaja para esclarecer lo acontecido.

"Ahora toca a toda la comunidad educativa trabajar para restaurar cualquier fricción en la convivencia", ha recalcado el consejero, abogando por "aplicar prácticas restaurativas más allá de las punitivas cuando se produzcan cuestiones como esta".