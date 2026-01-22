Cuenta atrás para el eclipse solar: Castilla-La Mancha crea una comisión específica para garantizar la seguridad

Castilla-La Mancha constituirá el próximo lunes una comisión específica para coordinar el impacto y la seguridad del eclipse de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que va a atraer a miles de visitantes a distintos puntos de la región, especialmente a las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Así lo ha avanzado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, este jueves en FITUR 2026. Allí ha detallado que en este órgano de coordinación participarán varias consejerías del Ejecutivo autonómico junto a las diputaciones de Cuenca y Guadalajara.

El eclipse, según las previsiones de la Junta de Comunidades, va a concentrar a un gran número de personas en zonas altas de la comunidad autónoma, lo que hace necesario un operativo específico para garantizar la seguridad y la correcta gestión de la afluencia de público.

"Miles de turistas"

En este contexto, la provincia de Cuenca ha comenzado ya sus propios preparativos con la puesta en marcha de la Comisión del Eclipse 2026, un espacio de coordinación destinado a anticipar todas las necesidades ante un acontecimiento que "supondrá la llegada de miles de turistas".

En un primer encuentro se han analizado las zonas más propicias para la observación del eclipse y los municipios incluidos en el recorrido del fenómeno, con el objetivo de diseñar las acciones necesarias para acoger la elevada afluencia de visitantes que se espera.

La diputada provincial Mayte Megía ha subrayado que "España es uno de los pocos países poblados del mundo donde podrá verse este eclipse". "Nuestra Serranía cuenta con el certificado Starlight, lo que la convierte en un lugar privilegiado", ha añadido.

Datos récord del turismo

Martínez Guijarro ha realizado estas declaraciones durante su visita al estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

El vicepresidente primero ha señalado que el sector turístico se ha consolidado como uno de los grandes motores económicos de la región y ha asegurado que "todavía tiene mucho recorrido de crecimiento", con previsiones que apuntan a que Castilla-La Mancha va a superar los seis millones de pernoctaciones.

En el caso de la provincia de Cuenca, ha detallado que 2025 va a cerrar como el mejor año en número de viajeros del sector de alojamiento turístico, con récord en turismo rural, más de 85.000 viajeros y más de 900.000 pernoctaciones acumuladas.

Unos datos que, según ha destacado, se traducen en empleo y actividad económica, con más de 6.000 personas trabajando en el sector turístico en la provincia, muchas de ellas en el medio rural, donde el turismo se ha convertido en una herramienta clave frente a la despoblación.