Los 89 donantes que han regalado una nueva vida a 178 personas trasplantadas en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha mantenido durante el año 2025 una actividad sostenida en donación de órganos, con un total de 89 donaciones, una cifra similar a la de los dos años anteriores y superior a la registrada en 2023, lo que sitúa la tasa regional en 42,2 donantes por millón de población.

El Hospital Universitario de Toledo ha concentrado el mayor número de donantes de la Comunidad Autónoma, alcanzando su máximo histórico con 41 donaciones, liderando así el ranking regional. Este dato refleja la implicación de los equipos sanitarios y el compromiso de la ciudadanía con la donación de órganos.

Según informa el Ejecutivo autonómico, estos resultados se producen en un contexto en el que España continúa siendo referente internacional, con una tasa de 51,9 donantes por millón de población, lo que pone de manifiesto la importancia de seguir reforzando las estrategias para incrementar progresivamente la donación también en el ámbito regional.

De acuerdo con los datos de la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes del Sescam, la edad media de los donantes fue de 62 años y el 58 % eran varones.

Donaciones registradas

La principal causa de fallecimiento fue el accidente cerebrovascular (ACVA), presente en el 55 % de las donaciones. Durante 2025, se registró además un incremento de los donantes en asistolia controlada, que pasaron de 34 a 38, lo que representa el 42,7 % del total, consolidando esta modalidad como una vía clave para el crecimiento de la donación en Castilla-La Mancha.

Gracias a las donaciones registradas en la región, durante 2025 se realizaron 178 trasplantes de órganos. En el ámbito del trasplante renal se llevaron a cabo 97 intervenciones en los dos centros trasplantadores de la comunidad: 47 en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y 50 en el Hospital Universitario de Toledo, lo que supone un incremento del 4,3 % respecto al año anterior.

A estos trasplantes se suman los 35 pacientes castellanomanchegos que recibieron un trasplante renal en centros de otras comunidades autónomas, alcanzando un total de 132 ciudadanos de la región trasplantados de riñón durante el pasado año.

Entre los avances más significativos de 2025 destaca el inicio del programa de trasplante hepático en el Hospital Universitario de Toledo, donde se realizaron 14 trasplantes.

Este nuevo servicio supone una mejora relevante en la atención a los pacientes, al facilitar la cercanía al equipo profesional y una mejor valoración de casos clínicos complejos.

Además, 27 pacientes castellanomanchegos recibieron un trasplante hepático fuera de la comunidad. En cuanto a otros procedimientos realizados a pacientes de la región, se contabilizaron 17 trasplantes cardíacos, 18 pulmonares y cinco pancreáticos.

Listas de espera

Actualmente, en Castilla-La Mancha permanecen en lista de espera 119 pacientes para trasplante renal y cuatro para trasplante hepático. Asimismo, pacientes de la región forman parte de las listas de espera nacionales para otros órganos: 35 para trasplante renal, siete hepático, cuatro cardíaco, seis pulmonar y uno pancreático.

Otro de los avances relevantes del ejercicio fue la puesta en marcha del programa de trasplante alogénico de médula ósea en el Hospital Universitario de Guadalajara. Hasta junio de 2025, este tipo de trasplantes no se realizaban en la región, lo que obligaba a derivar a los pacientes a otras comunidades autónomas.

Desde el inicio del programa se han realizado tres trasplantes, mejorando la accesibilidad y reduciendo los desplazamientos.

Por otro lado, durante 2025 se registraron 1.964 nuevos donantes de médula ósea en Castilla-La Mancha, una cifra muy superior al objetivo nacional establecido para la región y que evidencia el compromiso solidario de la población.

Desde el Ejecutivo autonómico destacan que, en conjunto, los datos de 2025 reflejan una actividad estable en donación y trasplantes, fruto del trabajo coordinado de los profesionales sanitarios y del compromiso del sistema público de salud, posibles gracias a la generosidad y solidaridad de las familias donantes en momentos especialmente difíciles.