Guadalajara hace gala en Fitur de su potencial como destino turístico: "Naturaleza, cultura, tradiciones, patrimonio..."

En el día de inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el estand de Castilla-La Mancha ha celebrado el Día de Guadalajara. Durante su intervención, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha anunciado que se reforzará la oferta turística y cultural con la apertura al público del castillo de don Juan Manuel en Cifuentes, el Museo de la Lavanda y el Perfume en Brihuega y la muralla de Torija.

Una jornada que Vega ha calificado de "agridulce" y ha recordado a las víctimas, heridos y familiares del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El presidente de la institución provincial ha destacado el potencial de Guadalajara como destino turístico y ha subrayado que se trata de una provincia "rica en patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura y tradiciones, así como en iniciativas y proyectos".

Bajo el lema 'Guadalajara, sensaciones únicas' ha presentado proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística (PSTD) 'Alcarria Literaria' como las aperturas de los citados espacios.

Un plan que cuenta con una inversión total de 3,4 millones de euros, financiada con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Del presupuesto, la rehabilitación del castillo de don Juan Manuel ha supuesto 630.000 euros, la restauración de la muralla de Torija 330.000 euros y la musealización del convento de San José 300.000 euros, a los que se suman los 710.000 euros destinados a su rehabilitación previa.

Aumentar las visitas

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara se ha presentado en Fitur con el objetivo "no solo de aumentar el número de visitantes, sino de avanzar hacia un turismo de experiencia, frente al tradicional turismo de paso".

Así lo ha indicado el edil de Turismo en el Ayuntamiento, Víctor Morejón, durante la presentación de la estrategia del Consistorio, que pasa por lograr que quienes visiten Guadalajara recorran la ciudad, disfruten de su gastronomía, conozcan su patrimonio y prolonguen su estancia.

"2026 marcará un antes y un después en el turismo de Guadalajara, con una clara apuesta por la transformación del modelo actual gracias a los Planes de Sostenibilidad Turística y a la puesta en marcha de eventos culturales, deportivos y gastronómicos", ha expresado.

A lo largo de 2025 la Oficina de Turismo atendió a 22.433 visitantes, lo que supone un incremento del 39,7 % con respecto a 2024. Además, 19.693 personas participaron en las visitas guiadas, casi un 45 % más que el año anterior.

Entre las principales citas turísticas previstas para 2026 destacan la Ruta del Cocido, que se celebrará por primera vez a finales de este mes en colaboración con Qué Rico España y la Federación de Hostelería y Turismo; la Pasión Viviente de Iriépal, que alcanza su octava edición y se celebra este año por primera vez como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

'Municipios Turísticos'

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha está tramitando la declaración de cinco nuevos 'Municipios Turísticos' en la provincia de Guadalajara, que se sumarán en esta denominación a los tres ya declarados en la actualidad en el territorio.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, donde ha destacado además la inversión de 14 millones de euros que el Ejecutivo autonómico está desarrollando en la provincia en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística, en colaboración con otras administraciones.

Los municipios son Molina de Aragón, Brihuega, Arbancón, Hita y Corduente, "que se sumarán a Pastrana, Sigüenza y Anguita, ampliando a ocho las localidades guadalajareñas que contarán con esta declaración".

De su lado, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado el trabajo coordinado entre las instituciones y la colaboración público-privada para "conseguir que el turismo de Castilla-La Mancha y de la provincia de Guadalajara sean punteros en España y registre cifras récord el último año".