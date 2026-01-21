Castilla-La Mancha movilizará más de 16 millones de euros para climatizar las aulas de sus centros educativos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la convocatoria de nuevas ayudas para la instalación de sistemas de refrigeración y calefacción eficientes en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Esta medida, que se engloba en el Plan de Acción contra el Cambio Climático, parte con un presupuesto de 16,6 millones de euros que puede ser ampliable hasta los 39 millones de euros.

Así lo ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha destacado que el Gobierno regional ha modificado la orden de bases previa a esta convocatoria para "ampliar el número de peticiones por parte de los ayuntamientos y agotar el presupuesto disponible".

Padilla ha señalado que las principales mejoras introducidas tienen que ver con la ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos, que podrán ejecutarse hasta septiembre de 2027; la flexibilización de los plazos en situaciones excepcionales, para cuando los concursos quedan desiertos por causas ajenas a los ayuntamientos; una mayor agilidad administrativa, permitiendo iniciar las actuaciones una vez aceptada la documentación sin necesidad de esperar al cierre de la convocatoria; y el refuerzo de la asistencia técnica desde las delegaciones provinciales, para ofrecer un asesoramiento más cercano y ágil.

"Más allá de la cifra, que es importante, quiero resaltar el cambio de enfoque que hemos introducido con la modificación de estas bases. Hemos incorporado mejoras para llegar a más ayuntamientos de los que hemos atendido hasta ahora, facilitar la gestión de los proyectos y aprovechar al máximo todos los fondos disponibles, con el objetivo de destinarlos a esta actuación comprometida por el presidente: la climatización de los centros educativos de la región", ha valorado Padilla.

La portavoz ha insistido en que estas mejoras responden a "la escucha activa" de las experiencias anteriores que les han hecho llegar los ayuntamientos. "Hemos aprendido de las convocatorias previas y existe una voluntad clara de mejora en el diseño de estas ayudas a la climatización", ha señalado.

Padilla ha recordado que estas ayudas permiten instalar sistemas de climatización eficientes basados en energías renovables, mejorando el confort térmico de las aulas, reduciendo el consumo energético y combatiendo los efectos del cambio climático, especialmente los episodios de calor extremo que sufrimos en Castilla-La Mancha.

Más de cien centros beneficiados

"Gracias a esta y a las anteriores convocatorias ya se ha beneficiado a más de 100 centros educativos, y con esta nueva línea pretendemos llegar al mayor número posible de ayuntamientos", ha sentenciado.

Padilla ha concluido que "con estos acuerdos, el Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza su compromiso con una educación pública planificada, con visión de crecimiento y de futuro, y lo hace de forma sostenible y adaptada a la realidad del territorio, respondiendo a las necesidades actuales y también a las que se nos plantearán en el futuro".