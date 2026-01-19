Castilla-La Mancha define las sedes para las oposiciones de maestros: Primaria en Albacete e Infantil en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha oficializado este martes la distribución geográfica de las sedes de examen para las oposiciones al Cuerpo de Maestros. La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado este lunes el mapa para las 543 plazas de empleo público cuyas pruebas darán comienzo a principios de este verano.

Albacete será sede de los exámenes de Educación Primaria, mientras que Ciudad Real acogerá las especialidades de Inglés y Música. Por su parte, en la provincia de Cuenca se desarrollarán las pruebas de Educación Física y Audición y Lenguaje.

Los aspirantes de Pedagogía Terapéutica y Francés deberán acudir a Guadalajara, y finalmente Toledo centralizará los exámenes de la especialidad de Educación Infantil.

El director general de Recursos Humanos, José Manuel Almeida, ha asistido a la Mesa Sectorial.

La Junta ha destacado en nota de prensa que el Gobierno de Emiliano García-Page ha convocado más de 8.600 plazas de empleo público docente por encima de la tasa de reposición.

También ha ensalzado la medida del Ejecutivo autonómico por la que los docentes interinos tendrán que realizar solicitud de participación, pero no será necesario presentarse a la primera prueba para mantenerse en las listas de interinos.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 29 de enero y se prolongará hasta el 17 de febrero.

Todas las especialidades en las 5 provincias

El sindicato educativo ANPE ha solicitado constituir tribunales de todas las especialidades en todas las provincias.

El colectivo considera que esta medida reduciría la movilidad de los opositores evitando situaciones como el retraso de trenes de la última convocatoria de enseñanzas medias.

Recuerda que esto obligó a repetir la prueba días más tarde a los afectados, o el alto coste de los alojamientos que, "a fecha de hoy, han triplicado y cuadruplicado sus precios para los últimos fines de semana de junio, las fechas probables de comienzo de las pruebas", indica Anpe en nota de prensa.

Respecto a los miembros de tribunales, el sindicato ha pedido constituirlos con suficiente antelación; formación inicial previa para unificar criterios de actuación y calificación; reducir el número de aspirantes por tribunal hasta un máximo de 50 aspirantes.

También ha solicitado incrementar las causas de exención, principalmente por conciliación familiar; o incrementar las cuantías de las indemnizaciones, que llevan dos décadas sin actualizar.