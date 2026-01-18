El PSOE acusa a Núñez de "poner siempre por delante los intereses del PP, aunque perjudiquen a Castilla-La Mancha"

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha criticado este domingo que el presidente del PP en la región, Paco Núñez, "ponga siempre por delante los intereses de su partido, aunque perjudiquen a nuestra región" en contraposición al presidente regional, Emiliano García-Page, "el único que defiende y garantiza la igualdad para los ciudadanos y ciudadanas" de esta tierra.

En un comunicado emitido por su partido, Godoy ha apuntado que "todos sabemos que si Feijóo mañana dijese que el agua de los castellanomanchegos va para Murcia, si dijese que el cementerio nuclear se vuelve a poner en Cuenca, o si dijese simplemente que el Hospital de Almansa se cierra, Núñez haría lo que dice Feijóo".

Coincidiendo con el día en que Núñez firmaba junto al resto de barones autonómicos la 'Declaración de Zaragoza', el diputado conquense ha asegurado que hace unos días algunos medios de comunicación recogían que los 'populares' "asumirían la ordinalidad que tanto perjudica a Castilla-La Mancha".

Godoy, que ha asistido a la misa en honor al Santo Niño de la Bola, en Casas de Guijarro (Cuenca), ha subrayado que desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha siempre hemos defendido dos principios, "la igualdad entre todos los españoles" y "que se pague el coste efectivo de los servicios que se prestan desde la financiación autonómica".

Por ello, ha insistido en que "el único que defiende los intereses de castellanomanchegos es Emiliano García-Page" y por extensión "el PSOE de Castilla-La Mancha”.