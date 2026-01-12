El PSOE de Castilla-La Mancha no acepta el 'modelo Montero': "A algunos nos dan un filete de pollo y a otros dos solomillos"

El PSOE de Castilla-La Mancha sigue expresando su malestar con el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. "No estamos satisfechos con el acuerdo ni con la propuesta", ha asegurado este lunes el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez.

El también diputado nacional por Toledo, a preguntas de los medios de comunicación, ha criticado que no se haya buscado un acuerdo previo con los presidentes autonómicos socialistas, al frente de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias. "No entendemos cómo, habiendo solo tres presidentes afectados, no se pudo acordar previamente una propuesta conjunta del partido", ha asegurado.

Gutiérrez ha considerado que el orden elegido por el Ejecutivo de Sánchez es un error político. "Antes de pactar con Junqueras, se podría haber pactado con Illa, Barbón y Page y presentar una propuesta compartida", ha insistido.

El dirigente socialista ha subrayado la desigualdad que, a juicio del PSOE de Castilla-La Mancha, mantiene el nuevo modelo propuesto pese a que todas las comunidades vayan a recibir más dinero del Estado. "No se trata de que algunas comunidades nos den un filete de pechuga de pollo y a otras dos solomillos. Se trata de que todos tengamos el mismo menú", ha ejemplificado.

Y ha añadido: "Con la propuesta que conocemos, hay comunidades cuyos habitantes recibirán 700 euros más que los castellanomanchegos", ha dicho citando expresamente a Cataluña.

Estas declaraciones se han producido a preguntas de los medios durante la toma de posesión de José Pablo Sabrido como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, donde los ministros Ángel Víctor Torres y Milagros Tolón han defendido el nuevo modelo de financiación.

Torres y Tolón han recordado que el acuerdo supondrá hasta 1.245 millones de euros más para Castilla-La Mancha. Y el ministro de Política Territorial ha lanzado un dardo a Emiliano García-Page: "Tendrá que explicar muy bien a los vecinos por qué su gobierno autónomo rechaza recibir 1.250 millones".

Sin embargo, Gutiérrez ha insistido en que la posición del PSOE de Castilla-La Mancha será contraria a la propuesta del Gobierno de Sánchez "desde la defensa del interés regional y de los valores de igualdad".

"Partido a partido"

Por último, preguntado si votará en contra de este modelo de financiación en caso de que llegue al Congreso, el diputado toledano ha respondido: "Primero vamos a pelear en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera y después internamente en los órganos del partido. Por lo tanto, vamos a ir pantalla a pantalla, partido a partido".