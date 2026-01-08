Castilla-La Mancha presentará la próxima semana un "macroplan" de 154 millones para depuración y gestión del agua

Page durante Inauguración en Villanueva de Alcardete de la Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional presentará la próxima semana un "macroplan" dotado con 154 millones de euros destinado a la gestión, mantenimiento y mejora de las infraestructuras hidráulicas y de depuración de la comunidad autónoma.

García-Page ha realizado este anuncio durante la inauguración de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villanueva de Alcardete (Toledo), donde ha subrayado que no solo es necesario construir nuevas infraestructuras, sino también "optimizarlas y mejorarlas" para garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo.

El presidente regional ha señalado que, pese a que 2024 será un año marcado por "vaivenes políticos", Castilla-La Mancha necesita "imperiosamente mantener el rumbo" y que continúen las inversiones públicas.

En este sentido, ha fijado como "el gran objetivo de este año" preservar la estabilidad, el crecimiento económico y el reparto de la riqueza en la región.

Recurso hídrico

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que la nueva depuradora de Villanueva de Alcardete permitirá al municipio crecer en el futuro y devolver el agua al medio ambiente de la forma más eficiente posible, evitando la contaminación y garantizando la disponibilidad del recurso hídrico en condiciones adecuadas.

Gómez ha señalado que esta infraestructura, con un presupuesto de 3,7 millones de euros, es un ejemplo de apoyo del Ejecutivo autonómico a los municipios más pequeños, que difícilmente podrían acometer por sí mismos inversiones de este calibre.

Asimismo, ha recordado que actualmente se construyen depuradoras en otros municipios de la provincia como Los Yébenes, Quero y El Toboso, y que próximamente se harán en Cobisa, Argés y Sonseca.

La consejera ha valorado que desde 2015 el Gobierno regional ha puesto en funcionamiento un total de 71 depuradoras, beneficiando a más de 200.000 personas. "Ese es el trabajo que tenemos y el que queremos seguir haciendo", ha afirmado.

Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Villanueva de Alcardete, María Dolores Verdúguez, ha calificado la jornada como "histórica" para el municipio, al inaugurarse una infraestructura "largamente esperada" que da respuesta a una demanda vecinal planteada durante más de 40 años.

Verdúguez ha subrayado que la depuradora supone "una apuesta por el futuro, sostenibilidad y la responsabilidad colectiva", además de convertirse en un servicio esencial para el municipio.

"Gracias a esta depuradora evitamos contaminaciones, protegemos nuestros recursos naturales y garantizamos un futuro más saludable para las próximas generaciones", ha concluido.