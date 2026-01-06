El día más frío y el de más calor de 2025 en Castilla-La Mancha: de los -10 ºC a los 43 ºC

El avance climatológico del año 2025 en Castilla-La Mancha que ha remitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desgrana una temperatura media de 15,3 ºC, lo que supone el 4º año más cálido desde, al menos, 1961, tras 2022, 2024 y 2023.

La media de las temperaturas máximas en la región ha sido de 21,7 ºC, lo que supone una anomalía respecto

al valor normal de 1,2 grados superior. En todas las provincias, el carácter de la temperatura media ha sido extremadamente cálido, siendo en la de Toledo el segundo año más cálido de la serie tras el 2022.

Los días de mayor calor del curso pasado en Castilla-La Mancha fueron el 11, 12, 16 y 17 de agosto, superándose los 43 ºC en Almadén (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo).

Anomalías de temperatura media mensual en CLM vs las del período de referencia. AEMET

Por su parte, las mínimas han marcado una media de 8,9 ºC, es decir, 1,3 ºC por encima de lo normal. Sin embargo, durante los días 14 y 15 de enero, estaciones de las sierras de Guadalajara, Cuenca y Albacete registraron valores bajo los -10 ºC, siendo los más gélidos de todo el 2025.

En cuanto a las precipitaciones, Castilla-La Mancha ha gozado de un año húmedo con una precipitación acumulada media regional de 495,5 l/m2, lo que supone el 105 % del valor normal.

Precipitación mensual media en CLM en 2025 vs la mediana en el período de referencia. AEMET

Las estaciones que más precipitación acumularon durante el año fueron las de Fuencaliente (Ciudad Real) con 935,8 l/m2, El Robledo (Ciudad Real) con 813,2 l/m2 y Oropesa (Toledo) con 764,4 l/m2. En contraposición, algunas estaciones en la provincia de Albacete acumularon menos de 250 l/m2.

Alberca de Záncara (Cuenca) y Pastrana (Guadalajara) registraron los mayores niveles de lluvia diarios los días 17 y 18 de marzo con 71,6 l/m2 y 61,6 l/m2, respectivamente.

Por último, la nieve tiñó de blanco todas las provincias al menos un día del año. Los principales episodios de nevadas se dieron en las siguientes fechas:

• El 20 de enero, con 2 a 4 cm de nieve en Guadalajara

• El 7 de febrero, con 2 a 5 cm de nieve en Guadalajara y Cuenca.

• El 2 de marzo, con 2 a 15 cm de nieve en Guadalajara y Cuenca.

• Del 8 al 10 de marzo, con 2 a 5 cm de nieve en Guadalajara, Cuenca y Toledo.

• Del 14 al 16 de marzo, con 2 a 6 cm de nieve en Guadalajara, Cuenca y Toledo.

• El 15 y 16 de abril, con 2 a 4 cm de nieve en Guadalajara y Albacete.

• Del 19 al 21 de noviembre, con 2 a 4 cm de nieve en Guadalajara.

• Del 3 al 4 de diciembre, con 1 a 2 cm de nieve en Guadalajara.

• El 11 de diciembre, con 2 a 3 cm de nieve en Albacete.

• Del 21 al 22 de diciembre, con 2 a 4 cm de nieve en Albacete, Ciudad Real y Toledo.

• El 28 de diciembre, con unos 2 cm de nieve en Albacete.