El PP de Castilla-La Mancha acusa a Sergio Gutiérrez de "cocinar" encuestas: "Como tu compañero Tezanos"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha cargado contra el PSOE regional tras la publicación de la última proyección de voto elaborada por Redlines Estrategia y Comunicación, que indica que los socialistas reeditarían los apoyos de mayo de 2023, con el 45 % de los votos y entre 17 y 18 escaños.

El portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Santiago Serrano, ha respondido en redes sociales a una publicación del secretario de Organización socialista, Sergio Gutiérrez, en la que compartía el resultado de la proyección y aseguraba que "Emiliano García-Page es la garantía de que la comunidad continúe yendo por el buen camino".

"Imagino que estas Navidades no estás parando en la cocina, como tu compañero de partido Tezanos", ha expresado Serrano en un mensaje en el que muestra dudas sobre este tipo de encuestas y desliza que son encargadas por el PSOE.

Imagino que estas Navidades no estás parando en la cocina, como tu compañero de partido Tezanos.



A quienes no se les está dando tan bien es a los castellanomanchegos, que han perdido más de un 13 % de poder adquisitivo desde que Page gobierna, y menos aún a los 719.000 que están… https://t.co/kEMu7x8Oi5 — Santiago Serrano (@santi_serrano) January 2, 2026

Asimismo, ha lamentado que a quienes no se les está dando tan bien es "a los castellanomanchegos, que han perdido más de un 13 % de poder adquisitivo desde que Page gobierna".

"719.000 personas de Castilla-La Mancha están en situación de pobreza. Curioso el concepto que tenéis de ir por el buen camino", ha sentenciado.

Escenario de estabilidad

La proyección de Redlines Estrategia y Comunicación dibuja un escenario de estabilidad, con apenas variaciones respecto a los resultados de la última cita con las urnas.

Mientras el PSOE cosecharía la misma cifra de diputados que tiene actualmente o incluso uno más, el PP ganaría apenas dos décimas y obtendría entre 11 y 13 diputados. Del mismo modo, la subida de Vox resultaría insuficiente, con medio punto hasta el 13,3 % del voto y tres o cuatro escaños.

"El votódromo de Redlines fue la predicción que más se acercó al resultado en las pasadas elecciones de Extremadura", había expresado en redes el socialista Sergio Gutiérrez.