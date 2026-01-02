La Lotería Nacional da un alegrón a dos acertantes en Peñas de San Pedro (Albacete) y El Puente del Arzobispo (Toledo)
Parte del primer premio del sorteo de este jueves, dotado con 300.000 euros, ha sido validado en estos municipios.
Más información: Venden en un pueblo de Toledo parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha recaído en Peñas de San Pedro (Albacete) y El Puente del Arzobispo (Toledo).
El número agraciado ha sido el 41808, mientras que los reintegros han sido el 8, el 7 y el 3. Este premio está dotado con 300.000 euros.
Los despachos castellanomanchegos que han repartido los boletos agraciados son el de la calle Mayor 9 de Peñas de San Pedro y el de la plazuela de la Iglesia en El Puente del Arzobispo.
Asimismo, ha sido validado en otras provincias como Alicante, Cádiz, Granada, Valencia, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón, A Coruña, Las Palmas, Madrid, Navarra y Sevilla.
Segundo premio
El segundo premio, dotado con 60.000 euros, ha recaído en el 64748 y ha sido validado en una administración de Alfafar (Valencia).