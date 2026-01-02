La Lotería Nacional da un alegrón a dos acertantes en Peñas de San Pedro (Albacete) y El Puente del Arzobispo (Toledo)

Administración de Peñas de San Pedro (Albacete). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha recaído en Peñas de San Pedro (Albacete) y El Puente del Arzobispo (Toledo).

El número agraciado ha sido el 41808, mientras que los reintegros han sido el 8, el 7 y el 3. Este premio está dotado con 300.000 euros.

Los despachos castellanomanchegos que han repartido los boletos agraciados son el de la calle Mayor 9 de Peñas de San Pedro y el de la plazuela de la Iglesia en El Puente del Arzobispo.

Asimismo, ha sido validado en otras provincias como Alicante, Cádiz, Granada, Valencia, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón, A Coruña, Las Palmas, Madrid, Navarra y Sevilla.

Segundo premio

El segundo premio, dotado con 60.000 euros, ha recaído en el 64748 y ha sido validado en una administración de Alfafar (Valencia).