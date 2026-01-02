Efectos aprehendidos por los agentes de la Guardia Civil del puesto de Valmojado (Toledo).

Efectos aprehendidos por los agentes de la Guardia Civil del puesto de Valmojado (Toledo).

Región SUCESOS

La Guardia Civil detiene a tres prestamistas que operaban en Toledo y Madrid: se les acusa de extorsión y detención ilegal

El clan familiar disponía de miles de euros en efectivo, también de armas de fuego y simuladas; dos de los arrestados permanecen en prisión.

Más información: La criminalidad crece un 5,1 % en Castilla-La Mancha y los delitos sexuales escalan un 16,8 %

Publicada

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Valmojado (Toledo) han desarticulado un grupo criminal dedicado a la concesión de préstamos que actuaba en localidades de Toledo y Madrid. La operación Camboyano se ha saldado con la detención de tres varones por los delitos de detención ilegal, amenazas con armas de fuego, lesiones, extorsión y apropiación indebida.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por delitos de agresión y amenazas graves en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo), donde varios individuos llegaron a amenazar con un arma de fuego a la víctima.

El grupo se dedicaba a la concesión de préstamos con intereses excesivamente altos, exigía como garantía vehículos de alta gama y sometía posteriormente a sus víctimas a amenazas y extorsiones para garantizar el cobro.

Los agentes han identificado a tres individuos pertenecientes a un mismo clan familiar y han comprobado que, hasta el momento, el grupo mantenía sometidas al menos a tres personas en localidades de Toledo y Madrid.

Tras las gestiones realizadas en varios distritos de la Comunidad de Madrid consiguieron localizar los domicilios de los presuntos autores y procedieron a la entrada y registro, junto con el apoyo de efectivos destinados en Valdemoro.

Operación Policial. Foto: Policía Nacional.

Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención de todos los integrantes del grupo criminal, formado por tres varones.

Además, se han localizado tres armas de fuego simuladas y diferentes armas prohibidas y se han recuperado tres vehículos de alta gama valorados en unos 250.000 euros, joyas y relojes de lujo valorados en unos 100.000 euros, cerca de 25.000 euros en efectivo y diversa documentación incriminatoria.

El juzgado de primera instancia número 41 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de los detenidos.