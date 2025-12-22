Lo más personal de Milagros Tolón, nueva ministra de Pedro Sánchez: católica, ordenada y el día que la llamaron "facha"

La actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, se une al equipo de confianza de Pedro Sánchez. La toledana será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en sustitución de Pilar Alegría, según ha anunciado el presidente del Gobierno.

Quien fuera alcaldesa de Toledo durante ocho años (2015 - 2023) es la principal aliada de Sánchez dentro del PSOE de Castilla-La Mancha haciendo frente a Emiliano García-Page, la voz más crítica contra el sanchismo en la filas socialistas.

Hija de Antonia Jaime y Rafael Tolón, nació en 1968 y creció en el barrio obrero de Palomarejos. Casada con Antonio Guijarro desde hace más de 20 años, Milagros es madre de dos hijos, Jaime y Jorge, estudiantes de Economía e Ingeniería respectivamente.

Milagros Tolón junto a Pedro Sánchez y Emiliano García-Page en Cuenca.

Pasado como profesora

En plena adolescencia un problema de salud se llevó por delante a su padre . "Ver tan de cerca la enfermedad y el sufrimiento te hace madurar muy pronto", confesó la nueva ministra durante un evento organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y presentado por Esther Esteban donde repasó su vida en imágenes.

Antes de iniciar su trayectoria política, Milagros Tolón Jaime ejerció como maestra de Geografía e Historia en la Escuela de Adultos del barrio del Polígono, donde sigue residiendo.

Su marido también fue concejal socialista y fue precisamente quien le metió la política en las venas. Se afilió al PSOE con tan solo 21 años pese a la posición de su madre. "Prométeme por la memoria de tu padre que nunca te dedicarás a la política", le dijo por aquel entonces doña Antonia.

Tolón leyendo un libro.

Corpus Christi y Dios

Sin embargo, Milagros hizo caso omiso y desde entonces ha escalado con paso firme en la política municipal, regional y ahora nacional. Se estrenó en 2003 como concejala socialista en la oposición del Ayuntamiento de Toledo y desde entonces ha ejercido como diputada regional, alcaldesa de su ciudad natal y ahora ministra de Educación, convirtiéndose en la primera toledana en recibir una cartera ministerial.

Se define como católica practicante; es más, en su despacho personal mantiene una fotografía de su emotivo encuentro con el papa Francisco en 2021.

Mantiene una vinculación muy fuerte con el Corpus Christi de Toledo y las cofradías. Lleva más de tres décadas desfilando en procesión por una promesa que hizo a su progenitora.

Tolón en el Corpus Christi de Toledo. Javier Longobardo

Amante del caminar y el orden

La afición por caminar es otro de los aspectos que comparte con su marido. Las largas caminatas son una de las rutinas que mantienen Tolón y Guijarro para mantenerse en forma y de paso desconectar de la presión institucional.

En más de una ocasión ha reconocido que reserva media hora de su agenda diaria para esos paseos que a veces sustituye por la elíptica. Por otro lado, asegura ser una mujer disciplinada y amante del orden que se relaja pasando el aspirador. Su grupo de amigas a las que llama "las chicas de blanco" es uno de los pilares de su vida fuera de la política.

Defensora de la unidad de España

Feminista sin etiquetas, Tolón ha llevado por bandera el papel activo de las mujeres en la política. Asimismo, recuerda que una vez la llamaron "facha" por llevar una pulsera de la bandera de España como fiel defensora de la Constitución y la unidad nacional

El salmón marinado, las alcachofas y la ensalada de bonito son platos que "vuelven loca" a la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Las claves que resumen su vida íntima muestran a una toledana de servicio público y amante de la educación y sus raíces que enfrenta desde este lunes uno de los cargos más sensibles del Gobierno de España.