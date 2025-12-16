El PSOE de Castilla-La Mancha insta al PP a "investigar" las cuentas de los grupos locales de Vox con los que ha gobernado

El PSOE de Castilla-La Mancha ha instado a los alcaldes del PP en la región a "pedir explicaciones e investigar" las cuentas de los grupos municipales de Vox con los que han formado gobierno en los ayuntamientos, una petición que ha extendido a los responsables 'populares' de las diputaciones.

Así lo ha expresado la portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, tras salir a la luz las presuntas irregularidades en las cuentas de Revuelta, un movimiento juvenil asociado a Vox, por la falta de transparencia en la gestión de las donaciones recibidas para ayudar a afectados por la dana de Valencia.

"La transparencia no es una opción, sino una obligación democrática. Vox todavía no ha dado explicaciones sobre el dinero que solidariamente destinó la ciudadanía a los afectados por la dana. No estamos ante algo baladí, sino que hablamos de una organización política y de la poca transparencia del uso del dinero que realiza", ha criticado la socialista.

Además, Abengózar ha señalado la "vinculación con Revuelta" del diputado por Toledo Manuel Mariscal, "mano derecha del presidente de Vox en la región, David Moreno". "Moreno todavía no ha dicho absolutamente nada acerca de su hombre de confianza", ha lamentado.

Envío de dinero a Vox nacional

Por otro lado, ha recordado que en Castilla-La Mancha se ha conocido hace algunas semanas que "el interventor de las Cortes pedía al grupo parlamentario Vox que devolviera el dinero de los castellanomanchegos entregado a la estructura nacional del partido".

"El PP de Castilla-La Mancha gobierna de la mano de Vox en buena parte de los ayuntamientos de esta región y todavía no ha pedido explicaciones sobre el uso de estos fondos públicos", ha criticado.