Confirmado por la Junta: los empleados públicos de Castilla-La Mancha cobrarán en enero el 2,5 % extra de todo 2025

Castilla-La Mancha abonará en la primera nómina de 2026 a los empleados públicos del sector público regional, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y en un solo pago, el incremento retributivo del 2,5 % correspondiente a 2025.

Así lo ha explicado este martes durante una rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha informado de que el Ejecutivo autonómico que preside Emiliano García-Page aplicará la subida máxima que permite la legislación básica del Estado, en línea con el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno de España y con el Acuerdo Marco suscrito con los sindicatos el pasado 27 de noviembre.

Castilla-La Mancha ha optado por abonar la subida de 2025 de una sola vez en enero al existir, según ha explicado el consejero, una imposibilidad temporal para hacerlo en diciembre, ya que la nómina ordinaria se cierra el día 5 de cada mes y el Real Decreto se aprobó el día 3, mientras que la reunión con los sindicatos se celebró el día 9. A ello se suma que en diciembre la Junta adelanta unos 10 días el pago de la nómina y de la paga extra.

De este modo, el Gobierno regional agota el margen de incremento disponible y aplica la subida "con la máxima celeridad posible", como ha venido haciendo en ejercicios anteriores.

En cuanto a 2026, Ruiz Molina ha detallado que el incremento retributivo para los empleados públicos de Castilla-La Mancha también se irá a máximos: será del 1,5 %, al que se podría añadir un 0,5 % adicional si la inflación al cierre del ejercicio es igual o superior a ese 1,5 %. En ese caso, ese incremento variable se abonaría en 2027.

100.000 beneficiados

Estas medidas benefician a más de 100.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha, entre los que se incluyen el personal de la Administración regional, las empresas públicas y fundaciones, los empleados de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), los de la Universidad de Alcalá de Henares en el campus de Guadalajara y el profesorado vinculado a plazas públicas en centros de enseñanza concertada.

El impacto económico del incremento retributivo, ha cifrado el consejero, asciende a 120 millones de euros en 2025, mientras que el correspondiente a 2026 supondrá 72 millones de euros.

Críticas al Gobierno

En este sentido, Ruiz Molina ha lamentado que el Gobierno de España haya negociado y aprobado el Real Decreto demasiado tarde, cuando Castilla-La Mancha ya tenía presentado el proyecto de presupuestos para 2026. "Estos incrementos salariales encajan relativamente en el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2026", ha reconocido a preguntas de los periodistas.

El consejero ha asegurado que el Ejecutivo regional conoció el contenido del acuerdo entre el Estado y los sindicatos "antes por los medios de comunicación que por las vías oficiales" y ha explicado que la Junta había previsto inicialmente una subida salarial del 2 % para 2025, por lo que "hemos errado un 0,5 % que tendremos que asumir en el presupuesto de 2026".

"Para 2026 habíamos previsto un incremento del 1,5 %. En este sentido, hemos acertado", ha añadido.

Ajustes presupuestarios

Ruiz Molina ha reconocido que la aprobación tardía del Real Decreto obliga a realizar ajustes presupuestarios, ya que "algún esfuerzo deberemos realizar para compensar el 0,5 % que no teníamos previsto para el ejercicio 2025". En este contexto, ha subrayado que "nuestro objetivo no es incurrir en déficit, pero veremos cómo lo hacemos para pagar este gasto no contemplado".

El consejero ha atribuido esta situación a "el problema de estar sujetos a la inestabilidad nacional", lo que, a su juicio, "nos impide hacer los presupuestos con toda la información que deberíamos tener".

Desde 2015, cuando Emiliano García-Page accede a la Presidencia de la Junta, el gasto en personal se ha incrementado en más de un 55 %, lo que supone 1.500 millones de euros adicionales y ha permitido aumentar las plantillas, según Ruiz Molina.

En ese periodo, las retribuciones de los empleados públicos han crecido más de un 27 %, por encima de la media nacional, un esfuerzo que el Ejecutivo autonómico ha calificado de "muy importante desde el punto de vista retributivo".