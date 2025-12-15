La deuda pública de Castilla-La Mancha mengua en 130 millones en el tercer trimestre; la ratio sobre PIB cae al 28,5 %

La deuda pública de Castilla-La Mancha ha reducido su peso sobre el producto interior bruto (PIB) en 1,3 puntos porcentuales durante el último año, hasta situarse en el 28,5 %. Pese a este descenso, la comunidad autónoma continúa entre las regiones con una mayor ratio de endeudamiento: la Comunidad Valenciana presenta el porcentaje regional más elevado (40,5 %), por delante de Murcia (30,2 %), la propia Castilla-La Mancha (28,5 %) y Cataluña (28,4 %).

Por el contrario, cinco comunidades han mantenido su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13 %, el valor de referencia fijado por la Ley de Estabilidad. Se trata de Navarra (9,9 %), Canarias (10,8 %), Madrid (11,5 %), País Vasco (11,8 %) y Asturias (12,6 %).

Respecto al segundo trimestre, la deuda de la región se ha reducido un 0,6% en el tercer trimestre de 2025, la misma cifra que la media nacional. Esta consolidación supone una reducción de 130 millones de euros, según los datos publicados por el Banco de España.

En términos anuales, la deuda de Castilla-La Mancha se ha reducido en el último año 1,3 puntos en relación con su producto interior bruto (PIB), desde el 29,8 % de septiembre de 2024.

De este modo, Castilla-La Mancha se sitúa en el tercer puesto también en cuanto a la reducción interanual del peso de la deuda, un dato que mejora el promedio regional (–0,8 %). Por tanto, la región también se sitúa a la cabeza en el descenso de este indicador en los últimos doce meses.

Además, Castilla-La Mancha se ha convertido en la tercera comunidad autónoma que más ha reducido su endeudamiento en la última década, un periodo que se corresponde con los mandatos de Emiliano García-Page.

En el segundo semestre de 2015, la proporción de deuda sobre PIB alcanzó el 35,4 %, lo que supone casi siete puntos más que el último dato conocido. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que el descenso de Castilla-La Mancha duplica al del conjunto de las regiones, que ha sido de un 3,3 % en el mismo periodo.

Desde la Junta de Comunidades han reivindicado su esfuerzo por compatibilizar "unas finanzas públicas saneadas con el compromiso del Gobierno Page de no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica en la comunidad autónoma".