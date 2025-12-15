Izquierda Socialista pide a Page que destituya a Sara Simón por su "bulo malintencionado" sobre las primarias del PSOE

La Coordinadora Regional de Izquierda Socialista PSOE de Castilla-La Mancha (IS-PSOE-CLM) ha solicitado al secretario general del partido en la región, Emiliano García-Page, la "destitución inmediata o la dimisión inmediata" de la consejera de Igualdad, Sara Simón.

Un comunicado que han emitido los integrantes de la agrupación al quedar "atónitos" por la declaración "extemporánea y malintencionada" de Simón denunciando irregularidades en las primarias del PSOE de 2017, ganadas por Pedro Sánchez. Un discurso que la consejera ha rectificado y ha acabado pidiendo disculpas, calificándolo como "un error".

La Coordinadora ha asegurado que dejan abierta la posibilidad de llevar a Simón al Comité de Garantías del partido si "ella o Page no actúan".

"Las palabras de Simón el pasado viernes suenan a puñalada de pícara y pretenden abrir un falso debate sobre la ilegitimidad de un proceso de primarias que fue ejemplar, en el que Pedro Sánchez ganó limpia y sobradamente, incluso en Castilla-La Mancha", han expresado.

Por ello, piden a Page que aclare a su consejera "si él mismo dio alguna orden para llevar a cabo algún tipo de cambio o alteración de los comicios, presionando a los militantes, modificando el censo o las papeletas".

"Lo cierto y verdad es que usted y solo usted controlaba el aparato del partido para poder llevar a cabo alguna modificación en el proceso de elección de candidatos. Solo usted disponía de los resortes de poder necesarios que garantizaban unas elecciones limpias en nuestro territorio. Quizá debería hablar más con su consejera de Igualdad sobre este particular", han afirmado.

"No dejarlo pasar"

Al respecto, han considerado que "no es conveniente" que la también secretaria de Política Municipal del PSOE regional "ponga en tela de juicio la democracia interna del partido para ganar puntos personales aprovechando el ruido mediático actual y mezclándolo todo como en una ensalada deslegitimadora del partido".

"Este bulo de la compañera tiene demasiada cocina y enjundia como para dejarlo pasar", han sentenciado.