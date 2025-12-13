Álvarez de Toledo y Núñez acusan al PSOE desde Toledo de "desmontar" el modelo de la Transición

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "desmontar la arquitectura de la Transición", mientras que la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha reivindicado la Constitución de 1978, un modelo que ve "seriamente amenazado" por el Ejecutivo central.

Así lo han manifestado ambos dirigentes antes de participar en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo en el acto del 'Día del Nuevo Español', en el que han subrayado la importancia de "abrir los brazos a quienes han elegido España como su hogar", según ha trasladado el PP en nota de prensa.

Núñez ha censurado que el Gobierno de Sánchez está atacando la separación de poderes, la libertad de prensa y el tejido productivo, y ha afirmado que lo hace con la complicidad de sus socios parlamentarios y de dirigentes socialistas como Emiliano García-Page.

Ha aseverado que el socialismo "antepone el partido a la democracia, incluso por encima del respeto a los ciudadanos y a las mujeres", y ha recriminado a García-Page que haya manifestado que "antes que nada era socialista" y que siempre defendería y votaría al PSOE, que ha calificado como "un partido misógino" y que avergüenza a los españoles" con casos que "provocan asco".

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo, ha resaltado que la Constitución de 1978 fue "una obra moral y política", pero que ese modelo está "seriamente amenazado por un proyecto, el de Pedro Sánchez, que busca fragmentar la nación y debilitar el Estado de Derecho".

Acto 'Día del Nuevo Español' celebrado por el PP en Toledo.

Álvarez de Toledo se ha definido en este encuentro como una "española por elección", y ha exigido a Sánchez la convocatoria de elecciones.

Por último, el presidente del PP de Toledo y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha destacado "el simbolismo" de celebrar este acto en la ciudad, que ha sido un "ejemplo histórico de convivencia", a la vez que ha afirmado que "los nuevos españoles son ya parte esencial del país".