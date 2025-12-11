Castilla-La Mancha pide en Europa un "precio asequible" para las regiones que produzcan energías limpias

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido en Bruselas a las instituciones europeas un "precio asequible" para las regiones productoras de energía limpia y que así esta generación de recursos revierta en el desarrollo de los territorios.

Esta ha sido una de las ideas fundamentales que ha expresado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en su participación en la169.ª sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones junto al presidente regional, Emiliano García-Page.

“La posición de Europa en materia de energía y, de manera particular, del Comité Europeo de las Regiones, encaja muy bien con lo que estamos haciendo y con lo que estamos defendiendo en Castilla-La Mancha”, ha señalado en unas declaraciones distribuidas por su gabinete de prensa.

Desde la capital europea, Caballero ha recordado que en Castilla-La Mancha “generamos energía renovable, producida por fuentes naturales, por tanto, limpia” y ha incidido en la necesidad de que su producción sea estable.

“Para eso necesitamos que haya un compromiso del Gobierno de España y también de las empresas energéticas para garantizar el suministro y para garantizar las inversiones”. Por eso, ha instado a tejer una alianza en torno a esta materia en la que “estamos siendo muy claros en Castilla-La Mancha” y ha recordado que “somos una región líder en producción de energía renovable y estamos pidiendo a las compañías distribuidoras que inviertan más en aquellas regiones que más energía aportan al resto de España”.

Para lograr este objetivo, Caballero ha explicado que es fundamental que se asuma la necesidad de garantizar en primer lugar el suministro. Además, ha señalado que se debe incentivar que la ciudadanía de estos territorios pueda acceder a la energía a un precio asequible y, sobre todo, que se puedan desarrollar industrias intensivas en el consumo de energía.

Tal y como ha reivindicado, “esto debe beneficiar a los ciudadanos como consumidores de energía asequible, es decir, a un precio razonable; pero también en el impulso a industrias generadoras de bienestar y desarrollo”.

Page junto a la delegación española en el Comité de las Regiones.

“En estos momentos en los que se está debatiendo la planificación energética en España y en los que se está discutiendo sobre las redes de distribución, lo que estamos diciendo es que en Castilla-La Mancha queremos generar energía limpia, incluso más de la que consumimos, y no tenemos ningún problema en exportar energía al resto de España”, ha explicado. “Solo queremos también que, al mismo tiempo que generamos energía limpia en Castilla-La Mancha, se instalen aquí las empresas que utilicen esa energía”, ha concretado.

Rechazo al marco de financiación plurianual

En otro orden de cosas, el vicepresidente segundo se ha referido a la posición que marcó el presidente García-Page en el Comité Europeo de las Regiones de rechazo a los recortes del nuevo marco financiero plurianual que ha diseñado la Comisión Europea.

“A mí me alegra que el presidente Emiliano García Page esté liderando esta posición española, compartiéndolo con otros presidentes como el de Andalucía o el de Galicia, liderando esta posición para defender los intereses económicos de Castilla-La Mancha y de nuestro país con el Gobierno de España”, ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que “creemos que es un buen principio que los gobiernos de todas las comunidades autónomas de España, liderados por PSOE o PP, estemos de acuerdo en que el marco financiero plurianual, es decir, los presupuestos de la Unión Europea tienen que contemplar la realidad de nuestro país y, sobre todo, las necesidades de nuestras regiones”.

“Si al mismo tiempo además nos acompaña, como es lo que parece en este momento, el Gobierno de España, creo que podemos conseguir que la Unión Europea plantee un presupuesto que sea realista”, ha explicado.

El vicepresidente segundo ha remarcado que la Unión Europea no debe abandonar “el principio de cohesión, el de buscar los equilibrios, el de buscar la igualdad entre los territorios, pero sobre todo entre las personas; el de garantizar el desarrollo de todas las comunidades autónomas y especialmente de aquellas que necesitan de más impulso y de más apoyo económico”.

Por ello, ha llamado a trabajar juntos porque “tenemos que lograr un presupuesto que tenga en cuenta la realidad y las necesidades de Europa en estos momentos, que sin duda tienen que ver con la defensa; pero también con la agricultura, con las infraestructuras, con el desarrollo regional y, en definitiva, con el bienestar de los ciudadanos”.