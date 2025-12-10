La Comisión de Presupuestos de Castilla-La Mancha aprueba seis enmiendas parciales del PSOE y tumba las 1.115 del PP

La Comisión de Economía y Presupuestos de Castilla-La Mancha ha admitido seis enmiendas parciales presentadas por el PSOE al proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y ha rechazado las 1.115 que mantenía el Partido Popular.

Después de casi trece horas de debate, los tres grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico han debatido sobre las 1.123 enmiendas presentadas por socialistas y 'populares', dado que la única que había presentado Vox no prosperó y fue rechazada por la Mesa de las Cortes.

De las seis enmiendas que el PSOE ha logrado sacar adelante, cuatro han contado con el voto a favor del PP en materias relativas a Bienestar Social, Desarrollo Sostenible y Educación. Por contra, el principal grupo de la oposición se ha abstenido en la que tenía que ver con el Instituto de la Mujer y se ha opuesto a una sexta que tenía que ver con la exposición de motivos y el articulado del proyecto de ley. Por su parte, Vox ha votado en contra de todas las enmiendas socialistas.

Respecto a las 1.115 enmiendas del Grupo Popular, han sido rechazadas por la mayoría socialista. Además, durante el desarrollo de esta comisión presidida por el 'popular' Juan Manuel Moreno Moya, el PP ha retirado dos de sus propuestas y el PSOE una.

De esta manera, el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 queda listo para su debate en el Pleno y su previsible aprobación por parte de la mayoría socialista. A falta de que se fije una fecha definitiva para la celebración de la sesión, la previsión es que la Mesa de las Cortes lo programe antes de que termine el año para que así el presupuesto pueda ejecutarse desde el 1 de enero.