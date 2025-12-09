Llega un ascenso de temperaturas a Castilla-La Mancha: máximas de casi 20 ºC, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, que aumentarán a nubosos a lo largo de la tarde.

Durante las primeras horas del día se esperan brumas y nieblas matinales dispersas en zonas llanas de la provincia de Toledo, así como en el norte de Ciudad Real y Guadalajara.

Además, al final de la jornada son probables lluvias débiles en el tercio noroccidental de la región, que podrían extenderse a áreas cercanas.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios en la Alcarria de Guadalajara y se mantendrán sin variaciones o en ligero ascenso en el resto de la comunidad.

Temperaturas

Por su parte, las máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso en la Serranía de Cuenca y en las Parameras, mientras que subirán en el resto de Castilla-La Mancha, de forma más acusada en La Mancha, donde podrían rozarse los 20 grados.

El viento soplará flojo y variable, con predominio de las componentes sur y suroeste, aunque se esperan intervalos de moderado en las Parameras.

En cuanto a las temperaturas por provincias, oscilarán entre los 2 y los 18 grados en Albacete, entre los 3 y los 18 en Ciudad Real, entre 1 y 15 grados en Cuenca, entre 6 y 15 grados en Guadalajara y entre 5 y 18 grados en Toledo.