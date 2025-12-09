La administración local pide desde Ciudad Real mejor financiación para blindar los servicios públicos

La jornada Financiación local e impulso económico: claves para el futuro de Ciudad Real, un foro organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la capital de provincia manchega, ha subrayado los riesgos que el modelo actual entraña para la sostenibilidad de los servicios municipales, un marco para el que han planteado reformas urgentes.

Los ponentes han coincidido en su apuesta por renovar una estructura que limita la capacidad de gestión de los ayuntamientos y que depende, en buena medida, del dinero procedente de la Unión Europea. Además, los participantes han insistido en la necesidad de adoptar un sistema más justo y estable que refuerce la autonomía de las entidades municipales y asegure recursos suficientes para cubrir las competencias que asumen estas administraciones.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aprovechado el foro para ahondar en su modelo de financiación, una propuesta centrada en tres ejes: bajar impuestos, reducir burocracia y simplificar la normativa urbanística. Núñez ha defendido la necesidad de "construir más viviendas y más industria" como bases para impulsar la economía.

Durante su intervención, y preguntado por la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha subrayado que su proyecto económico para la región se inspira en las políticas aplicadas en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. En todo caso, Núñez ha recordado que "Castilla-La Mancha arrastra una infrafinanciación de mil millones de euros al año".

El líder de la oposición en la región ha apelado a la coordinación institucional y ha reclamado que la Junta de Comunidades, las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos actúen "de manera alineada" para invertir recursos de forma eficiente.

Desde el PP se han conjurado para no desaprovechar una coyuntura favorable para la atracción de inversiones. La propuesta que Núñez ha esbozado trata de aprovechar los nodos logísticos existentes para crear condiciones favorables para que nuevas empresas apuesten por Castilla-La Mancha como destino.

Los representantes del ámbito municipal han proyectado su preocupación sobre la situación financiera que les recorre. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha lamentado que "el gran olvidado" de la financiación autonómica sea la administración local. Su queja se concreta en la idea de que los consistorios han asumido más funciones sin que las transferencias de la Junta o del Estado hayan aumentado en la misma proporción.

Valverde ha ensalzado a los ayuntamientos como la administración "más cercana, eficaz y eficiente", y ha recordado que la Diputación de Ciudad Real ha destinado en 2025 una cifra histórica de 75 millones de euros a infraestructuras y servicios públicos.

Al mismo tiempo, el dirigente de la institución provincial ha insistido en que el modelo actual resulta injusto para aquellos municipios pequeños y con menor capacidad de recaudación que deben garantizar los mismos servicios que otros territorios mejor financiados.

En la mesa dedicada específicamente a los alcaldes, el panorama se ha tornado aún más crudo. Los regidores de Tomelloso, Puertollano y Almadén han descrito la situación con términos como "asfixia", "sobrecarga" o "riesgo de inviabilidad". Para ellos, la raíz del problema reside en que los ayuntamientos han sostenido competencias impropias o mal financiadas, lo que supone una amenaza directa para la calidad de los servicios esenciales.

Los alcaldes han denunciado cómo incluso algunos contratos públicos "para prestar servicios públicos esenciales", aunque no sean de competencia municipal, "han quedado desiertos", ha contado el primer edil de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz.

Los regidores también han coincidido en su rechazo a una eventual subida de impuestos. "Si es competencia autonómica que pague la Junta; si es estatal, el Gobierno de España; y si es municipal, los ayuntamientos", ha enumerado el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro. Por su parte, la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha puesto el foco en esos "servicios que asumimos y que no son propios", unas prestaciones que se responden con "ingresos inferiores".

Al diagnóstico se ha sumado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien ha advertido de un riesgo añadido: la excesiva dependencia de los fondos europeos. Según ha explicado, buena parte de las inversiones realizadas en los últimos años se han sostenido sobre este flujo financiero extraordinario, aunque un caudal menor frenaría su alcance.

"Cuando se acaben los fondos europeos se producirá un endeudamiento brutal de instituciones y una puesta en riesgo de servicios básicos en los municipios", ha sostenido. Para Cañizares, el problema no se limita a la financiación puntual, sino a la estructura misma del sistema. Por eso ha pedido revisar la Ley de Bases del Régimen Local para redefinir competencias y garantizar que los ayuntamientos no sigan siendo tratados como "hermanos pequeños incapaces de tomar decisiones".

Así, las diferentes intervenciones que se han escuchado en la jornada organizada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han convergido en su análisis: la financiación municipal es uno de los mayores desafíos que afronta la comunidad autónoma, una región extensa, con poca densidad de población e integrada por casi un millar de localidades.