El Gobierno longevo de Page en Castilla-La Mancha: cuatro consejeros permanecen en el mismo cargo desde 2015

El decenio de Emiliano García-Page al frente de la Junta de Castilla-La Mancha se ha sustentado en un núcleo duro formado por los cuatro consejeros que lo acompañan desde su llegada al toledano Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo regional. Se trata de José Luis Martínez Guijarro, Patricia Franco, Juan Alfonso Ruiz Molina y Jesús Fernández Sanz.

La permanencia de los antedichos en el Consejo de Gobierno durante diez años largos desvela la estabilidad que ha caracterizado la etapa posterior al mandato de María Dolores de Cospedal, la única dirigente autonómica que quebró la hegemonía socialista en Castilla-La Mancha.

Los cuatro que sobreviven desde 2015 lo hacen, además, en la misma responsabilidad que asumieron entonces, otro elemento de continuidad. Las atribuciones encomendadas a las respectivas carteras les confieren una evidente proyección política, una luz más intensa que la que proveen otros departamentos del Gobierno regional.

Page es el más longevo de los presidentes regionales en el cargo —aunque al frente de la ciudad autónoma de Ceuta sigue, desde 2001, Juan José Vivas. Junto al toledano, han permanecido el vicepresidente de mayor rango, la titular de Economía y Empleo, el responsable de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Sanidad.

Pocos ejemplos equiparables de pervivencia dentro de un Gobierno autonómico se encuentran en otras comunidades. En Galicia, bastión histórico del PP, Román Rodríguez y Ángeles Vázquez han formado parte de diferentes ejecutivos también desde 2015, aunque han administrado distintos servicios. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inició su andadura como consejero en 2009; mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, se aupó a la presidencia en 2022. Por su parte, el titular de Medio Ambiente y Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acumula una década ininterrumpida en el mismo cometido.

En Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro inició su andadura en el Ejecutivo regional como vicepresidente. La incorporación de Podemos a las tareas de gobierno en 2017 supuso el nombramiento de José García Molina para la misma dignidad, aunque en un escalón inferior. La irrupción de la formación morada alteró la nomenclatura: el conquense se convirtió en vicepresidente primero, el puesto que desde entonces ha mantenido; el talaverano fue vicepresidente segundo hasta 2019. La normativa sobre despoblación ha sido uno de sus aportes más destacados.

También desde 2015 se ha desempeñado Patricia Franco en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Durante su gestión, la comunidad autónoma ha experimentado un importante crecimiento: el paro se ha reducido a la mitad, las exportaciones se han duplicado y los principales indicadores han tendido a reflejar la buena marcha de la economía regional. La estabilidad que ofrece un Gobierno con mayoría absoluta desde hace seis años también ha contribuido a la atracción de capital extranjero y ha elevado la confianza empresarial.

En el mismo periodo, Juan Alfonso Ruiz Molina se ha encargado de Hacienda y Administraciones Públicas. La gestión presupuestaria y la atención al endeudamiento de la región han sido dos de los asuntos habituales de la Consejería. La financiación autonómica, un sudoku por resolver, se adivina como un tema crucial para el futuro de Castilla-La Mancha.

Al frente de la Consejería de Sanidad ha permanecido Jesús Fernández Sanz. Sobre su departamento recayó el gran hito social de la última década, la pandemia de coronavirus de 2020 y 2021. Más allá de la gestión de la emergencia, el titular de esta cartera de marcado índole social ha afrontado la renovación de plantillas, la construcción de nuevos equipamientos y sendos traslados hospitalarios en Toledo y Cuenca. La recuperación de la carrera profesional emerge, según los profesionales del sector, como uno de los retos pendientes.

La misma experiencia dentro del Ejecutivo de Page acumula el albaceteño Nacho Hernando. En su caso, ejerció como portavoz desde 2015 hasta 2019, fecha en la que asumió la titularidad de la Consejería de Fomento. Responsabilidad esta última en la que continúa hoy por hoy.

Otro consejero con trayectoria dilatada fue Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura durante los dos primeros mandatos de Page, pero fuera del Gobierno desde 2023. Fue sustituido por Julián Martínez Lizán.

Departamentos más volátiles

La continuidad en las más ortodoxas carteras de números y cuentas, una consistencia que personalizan Franco y Ruiz Molina, no se observa en algunos de los departamentos centrados en el desarrollo del bienestar y las políticas sociales.

En Educación, Page ha tenido a cuatro consejeros en estos diez años: Reyes Estévez, Ángel Felpeto, Rosa Ana Rodríguez y Amador Pastor. El departamento de Igualdad, creado en 2019, ha contado con dos titulares: Blanca Fernández y Sara Simón. En Bienestar Social se han desempeñado Aurelia Sánchez y Bárbara García Torijano.

Crisis de Gobierno

El tercer Gobierno de Page ha pasado el ecuador de la legislatura sin cambios. Mediado el primer mandato, el presidente regional había cambiado a los titulares de cuatro consejerías: dos por la incorporación de Podemos, otra por propia decisión (Educación) y el obligado en Fomento por el fallecimiento de su titular, Elena de la Cruz.

Otro reemplazo se produjo en medio de la segunda legislatura, en tal ocasión, en Bienestar Social. Se desconoce si en fechas próximas el presidente replicará esta estrategia y provocará movimientos en el seno del Consejo de Gobierno.