Brumas matinales y temperaturas en descenso marcarán el festivo en Castilla-La Mancha, según la Aemet

Castilla-La Mancha afronta este lunes festivo, Día de la Inmaculada Concepción, con un escenario meteorológico dominado por las brumas y nieblas matinales en el Valle del Guadiana y en las zonas llanas de La Mancha, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo permanecerá despejado en el área de la Ibérica y en el sur de la provincia de Albacete, mientras que en el resto de la región la jornada comenzará con nubosidad baja. A lo largo de la tarde, las nubes irán disminuyendo hasta dejar un ambiente poco nuboso.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso generalizado, más notable en Albacete y en comarcas próximas de La Mancha.

Por el contrario, las máximas evolucionarán de forma desigual: subirán ligeramente en el Sistema Ibérico y en las sierras del sur, pero descenderán en el resto del territorio.

Temperaturas por provincias

En cuanto a las capitales de provincia, la Aemet prevé mínimas de 2 grados en Albacete y Cuenca, 4 grados en Ciudad Real y Guadalajara, y 6 grados en Toledo. Las máximas quedarán en torno a 11 grados en Guadalajara, 12 en Ciudad Real, 14 en Albacete y Cuenca, y 15 en Toledo.

La jornada podrá dejar heladas débiles dispersas en zonas de la Ibérica, acompañadas de viento flojo de dirección variable.