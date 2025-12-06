Confirmado por el Gobierno de Page: hasta 250 € al mes de ayuda para el alquiler si tienes menos de 35 años

Nacho Hernando, el consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha liderado por el socialista Emiliano García-Page, anunció este pasado 2 de diciembre que el ejecutivo regional ha reservado 8 millones de euros para la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven.

Esta ayuda económica directa al alquiler dotará de 250 euros mensuales a los menores de 35 años con el objetivo de facilitar su emancipación. Hernando manifestó que pretenden llegar a los 2.500 jóvenes castellanomanchegos que se quedaron fuera el año pasado por escasez de fondos.

Uno de los principales requisitos establece que el alquiler del inmueble al completo no podrá superar los 600 euros al mes y 300 euros en caso de las habitaciones. Cifras que dejan fuera de juego a buena parte de los municipios cercanos a la Comunidad de Madrid o algunas zonas de las grandes ciudades de la región donde los precios superan estas barreras.

Asimismo, los beneficiarios deberán contar con ingresos regulares que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que está establecido en 600 euros. De manera que, esos ingresos no pueden ser superiores a los 1.800 euros mensuales y así poder concentrar el Bono Alquiler Joven en los sectores juveniles más precarios.

A partir del próximo 9 de diciembre se abrirá el plazo de solicitudes que se extenderá hasta el 16 de febrero de 2026. Los trámites deberán llevarse a cabo en la web de Vivienda de la Junta de Comunidades.

En esta línea, desde el ejecutivo autonómico insisten en la importancia de presentar la documentación, los justificantes de alquiler y los ingresos dentro del plazo por la elevada demanda.

Cabe destacar que este bono será compatible con el Ingreso Mínimo Vital, permitiendo que aquellos más vulnerables puedan sacar rédito de esta subvención. Sin embargo, no podrá ser compatible con otras ayudas específicas al alquiler otorgadas por otros organismos o administraciones de carácter público.

Desde su primera convocatoria en 2022/2023, el Gobierno de Page ha destinado 24 millones de euros en tres citaciones, concediendo cerca de 3.500 Bono Alquiler Joven en Castilla-La Mancha.