Núñez apremia a Page a terminar con el Gobierno de Sánchez: "No son tamayazos sino responsabilidad histórica"

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, en el acto de homenaje de su partido a la Constitución. Javier Longobardo

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido en la capacidad que le otorgan a Emiliano García-Page los ocho diputados socialistas de la región en la Cámara Baja: "Pido a quienes critican en televisión y nunca hacen nada que utilicen los votos que tienen en el Congreso para acabar con este ataque encubierto a la Constitución", ha asegurado durante el acto de homenaje a la Carta Magna que el principal partido de la oposición ha celebrado en Toledo.

Núñez ha urgido a Page a "servir" a España "con fortaleza y valor". Al respecto, se ha retrotraído a las declaraciones efectuadas este jueves por Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños entre 2007 y 2015. El antiguo dirigente dijo que "la responsabilidad histórica" de su partido era "echar a Pedro Sánchez", una máxima a la que Núñez se ha adherido.

El líder de la oposición regional ha pedido al jefe del Ejecutivo castellanomanchego que "no se esconda en fuegos de artificio", al tiempo que ha defendido la virtud de su encargo. "Nadie habla de tamayazos, sino de defender nuestra Constitución", ha proclamado.

Durante su intervención en el acto de conmemoración de la norma fundamental del Estado, Núñez ha afeado tanto los ataques al texto constitucional como el hecho de "votar con quienes te chantajean", otra alusión a los representantes del PSOE en el Congreso por las cinco provincias de la región.

Según Núñez, España sufre "un verdadero ataque a la separación de poderes y un peligroso y nulo respeto a la independencia del Poder Judicial". El presidente regional del PP ha advertido del "perverso abuso de la Fiscalía por parte del Gobierno de Sánchez". Al presidente del Gobierno lo ha definido como "un César de ocasión que pretende imponer una dictadura constitucional", una intención ante la que su partido "va a dar la batalla".

De la Constitución ha destacado su condición de "verdadero puente hacia el futuro" de España. El marco aprobado en 1978 ha favorecido "la convivencia pacífica, la libertad y la dignidad", dentro de un "proyecto de reconciliación nacional".

Además, Núñez ha recordado que la Carta Magna reconoce y garantiza el Estado de las autonomías, un "recordatorio para aquellos que solo saben apuntar a su desmantelamiento", ha añadido en una referencia velada a Vox.

Frente a la confrontación

Por su parte, el presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la capital de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, ha convocado a partidos y ciudadanos a "tapar las trincheras que se están cavando y derribar los muros que se están levantando".

Velázquez cree que el PP es el "único partido constitucional" de España. Javier Longobardo

Velázquez ha referido su "profundo pesimismo" respecto al clima de opinión en el país. "Miro a izquierdas y a derechas y solo veo confrontación", ha lamentado. El primer edil de Toledo ha aupado al PP como "el único partido que defiende los valores esenciales" que consagró la Transición.

"Lo digo con tristeza: el único partido plenamente constitucional es el PP, el resto de formaciones nos han dejado solos en la defensa de la voluntad general", ha indicado.

Por ello, el trabajo que "cuando llegue al Gobierno" deberá acometer el PP de Alberto Núñez Feijóo "va a ser de gigantes".

Progreso y memoria

El empresario Antonio Fernández-Galiano ha glosado los "mejores años de progreso" que la Constitución ha propiciado a España. Sin embargo, "los intereses de unos pocos ponen en riesgo la convivencia de todos los españoles", una desafortunada situación que se produce "ahora".

El conductor del acto ha convocado al conjunto de la sociedad a defender la vigencia de la norma fundamental. "No malogremos ese milagro", ha demandado.

Fernández Galiano, Rosell y Núñez con el premio que el segundo ha recibido. Javier Longobardo

El periodista Paco Rosell ha sido distinguido por el PP por su empeño en favor de la Constitución, una ley fundamental con la que "se quiso superar la España a garrotazos, se hizo un ejercicio de verdadera memoria y se quisieron olvidar los errores del pasado".

Sin embargo, "leyes absolutamente orwellianas, como las de memoria histórica y democrática, nos cuentan algo completamente diferente a lo que sucedió", ha criticado. Además, ha recelado del intento de modificar la Constitución "por la puerta de atrás".