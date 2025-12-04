El PSOE de Castilla-La Mancha considera un "grave error" no haber actuado con "diligencia" contra Salazar

El PSOE de Castilla-La Mancha considera un "grave error" que Ferraz no haya actuado con la "máxima diligencia" frente a las denuncias presentadas por varias mujeres del partido por presunto acoso sexual por parte del exsecretario de Análisis Electoral y exasesor en Moncloa, Paco Salazar.

Fuentes de la federación socialista castellanomanchega consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, no entienden cómo el partido no ha actuado con más contundencia para así demostrar la "máxima coherencia con las leyes que nosotros mismos promovemos".

Esta reacción se produce después de que a última hora de este miércoles, Ferraz convocase una reunión telemática entre la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé y las diferentes responsables de Igualdad de las federaciones autonómicas.

Como ha informado EL ESPAÑOL, este encuentro fue descrito como un "desastre" incluso por algunas federaciones afines a Sánchez que esperaban respuestas más contundentes y no la tibieza con la que Bernabé les emplazó a tener paciencia y "no hacer mucho ruido" mientras se resuelve el expediente interno contra Salazar.

En este sentido, estas mismas fuentes confirman que la responsable federal de Igualdad les comunicó que los plazos que marcan los estatutos para gestionar expedientes de este tipo son de tres meses para su estudio y tres meses más para resolver, por lo que todavía no se habría excedido el tiempo.

Una explicación que no convence en Castilla-La Mancha, donde consideran que ante la gravedad de los hechos y el "relato coherente de las denunciantes", el partido debería haber sido más diligente.

"Es más importante hacer prevalecer el programa y los principios del partido que una posible pérdida del voto femenino", critican desde el PSOE de Castilla-La Mancha en torno a la gestión de esta crisis.

De igual modo, también reconocen que Bernabé les convocó a un próximo encuentro presencial, todavía sin fecha fijada, para tratar el asunto.

Gutiérrez reitera la "contundencia"

Una petición de "contundencia" que ha compartido este mismo jueves el secretario de Organización socialista en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en una rueda de prensa en la que ha sostenido que el PSOE "no es un partido donde hay feministas, es un partido feminista" cuyo "bien más preciado no son los votos de las mujeres, sino el discurso feminista".

"Espero que se resuelva, no me cabe ninguna duda, con la mayor celeridad, con las mayores garantías", ha solicitado Gutiérrez y que se aporte una solución que "reconforte a las víctimas fundamentalmente" y también al conjunto del movimiento feminista del partido.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, este jueves en rueda de prensa.

Gutiérrez también ha pedido que Ferraz "escuche el sentimiento de las feministas", "le haga caso" y resuelva el asunto con "todas las garantías".

"Solo conozco las denuncias por lo que se ha publicado en medios de comunicación pero es lo suficientemente grave y duro como para actuar con contundencia", ha reiterado.